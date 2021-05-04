Самый большой в мире самолет взлетел во второй раз

Самолет Stratolaunch во время взлета.

Stratolaunch, считающийся самым большим действующим самолетом в мире, совершил свой второй полет. Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

Самолет поднялся в воздух с площадки аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии. Испытательный полет, по предварительным данным, признан успешным. Его цели не сообщаются.

Currently performing various flight test maneuvers. pic.twitter.com/u9uMWzfrEK — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

Первый полет Stratolaunch состоялся в апреле 2019 года.

Созданная при участии сооснователя Microsoft Пола Аллена американская фирма Stratolaunch располагает самым большим по размаху крыла и длине самолетом в мире, изначально предназначенным для запуска ракет космического назначения. После смерти Аллена планы Stratolaunch поменялись: в компании отказались от разработки собственной ракеты воздушного старта и решили использовать самолет для испытаний гиперзвуковых технологий в интересах Пентагона и его подрядчиков.

Иван Потапов