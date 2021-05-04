"Ангара" для пилотируемых пусков в будущем может быть запущена с Плесецка

Для непилотируемой версии ракеты закладываются решения, которые позволят стартовать без доработок с космодромов Плесецк и Восточный, сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Модернизированный вариант ракеты-носителя "Ангара" готовится для запуска с космодрома Восточный, но в будущем будет возможность запускать его и с Плесецка. Об этом сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов.

"Модернизированный вариант мы будем готовить в первую очередь для космодрома Восточный, откуда запланированы пилотируемые запуски. А затем, чтобы сохранить унификацию и возможность стартовать с Плесецка, проведем аналогичное дооснащение и для нашего северного космодрома", - сказал Кузнецов в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Генеральный конструктор уточнил, что модернизированная версия данной ракеты будет оснащена определенным набором оборудования, связанного прежде всего с обеспечением безопасности экипажа.

По словам Кузнецова, для непилотируемой версии ракеты "Ангара" закладываются решения, которые позволят стартовать без доработок как с космодрома Плесецк, так и с космодрома Восточный.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.