Войти
ТАСС

"Ангара" для пилотируемых пусков в будущем может быть запущена с Плесецка

240
0
0
Ракета "Ангара-А5"
Ракета "Ангара-А5".
Источник изображения: © Фото : @Rogozin/Twitter

Для непилотируемой версии ракеты закладываются решения, которые позволят стартовать без доработок с космодромов Плесецк и Восточный, сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Модернизированный вариант ракеты-носителя "Ангара" готовится для запуска с космодрома Восточный, но в будущем будет возможность запускать его и с Плесецка. Об этом сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов.

"Модернизированный вариант мы будем готовить в первую очередь для космодрома Восточный, откуда запланированы пилотируемые запуски. А затем, чтобы сохранить унификацию и возможность стартовать с Плесецка, проведем аналогичное дооснащение и для нашего северного космодрома", - сказал Кузнецов в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Генеральный конструктор уточнил, что модернизированная версия данной ракеты будет оснащена определенным набором оборудования, связанного прежде всего с обеспечением безопасности экипажа.

По словам Кузнецова, для непилотируемой версии ракеты "Ангара" закладываются решения, которые позволят стартовать без доработок как с космодрома Плесецк, так и с космодрома Восточный.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Плесецк
Похожие новости
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
24.06.2016
Глава Центра Хруничева: паритет с Илоном Маском достижим
26.12.2013
Деньги Роскосмоса оказались в невесомости
15.04.2013
На амурских широтах
15.01.2013
Космос поместили в документ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 05:16
  • 1
Источник: атомную подлодку проекта 885М "Казань" могут передать ВМФ 7 мая
  • 04.05 05:00
  • 1
Су-30СМ2: всё ближе к Су-35
  • 04.05 02:12
  • 7
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 04.05 02:11
  • 6
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 04.05 01:51
  • 2
В Сети показали, как АК-12 мощно "уделал" американский бронежилет
  • 04.05 01:00
  • 9
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 04.05 00:51
  • 53
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 04.05 00:11
  • 1
Борьба соседей за воду и землю
  • 03.05 22:24
  • 10
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 03.05 22:16
  • 2
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" прибыл на завод для утилизации
  • 03.05 20:33
  • 2
Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией
  • 03.05 15:51
  • 219
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 03.05 15:15
  • 4
Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих, военных, дипломатов, главы ЦБ РФ
  • 03.05 05:47
  • 2
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 02.05 13:50
  • 10
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ