День Победы каждый день

Агитационный поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» пытается делать важную работу не только в связи с великим праздником. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Патриотическое воспитание не должно строиться лишь вокруг 9 Мая

Празднование Дня Победы Минобороны отмечает не только традиционным парадом на Красной площади столицы, но хоть и менее масштабными, но не менее значимыми мероприятиями в 27 городах страны. В них примут участие более 47 тыс. человек. 9 мая на улицы и площади выйдет около 1600 единиц военной техники, в небе пролетят более 200 самолетов и вертолетов. Торжественные мероприятия также пройдут в 377 населенных пунктах. В канун праздника военное ведомство запустило еще один знаковый проект – агитационный поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Поезд пройдет по более чем 50 городам страны – от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. В каждом сделает остановку на несколько часов, чтобы любой желающий мог познакомиться с экспозицией, которая размещена в 17 вагонах. По словам замглавы военного ведомства Андрея Картаполова, «акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомит с сегодняшним днем Российской армии, ее буднями и достижениями».

По словам военачальника, в ходе мероприятия «в Карелии 29 апреля будет написан «Диктант Победы», в Туле пройдет ряд совместных торжественных и праздничных мероприятий, в конце мая на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвященные реконструкции железнодорожного участка БАМа силами Железнодорожных войск». Поезд 27 июня вернется в Москву, в парк «Патриот».

В эшелоне есть вагон «Дорога памяти», в нем размещены терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. В вагоне «Победа над невидимым врагом» будут проводиться консультации и медицинское обслуживание в связи с эпидемией коронавируса.

В разделе «Современная армия» на трех открытых платформах покажут новейший бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ», а еще на одной провезут сирийские «трофеи». О них более подробно можно будет узнать в вагоне «Где мы – там мир» – специальной экспозиции о работе некоторых западных стран по разрушению мирной жизни и организации переворотов.

Российской армии есть чем гордиться. В Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что «к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%». По этим показателям наша армия – самая современная в мире. Президент отметил, что совершенствование и качественное укрепление Вооруженных сил идет постоянно.

«В том числе особое внимание предстоит уделить развитию военного образования как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил, что в стране есть учебники, которые недостаточно полно рассказывают о Сталинградской битве. После этого Министерство просвещения сообщило, что речь идет об учебнике «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева.

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), экс-министр культуры Владимир Мединский заявил, что власти разработали историко-культурный стандарт для школьной литературы. По его словам, в изданиях, которые выходят по этим нормативам, «есть все, что нужно, про Сталинградскую битву».

Что касается побед, то тут есть поводы для гордости. Операция по принуждению к миру террористов в Сирии продемонстрировала всему миру качественно иную армию – мобильную, технологичную, эффективную. 7 октября 2015 года корабли Каспийской флотилии «Дагестан», «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» выпустили 26 крылатых ракет «Калибр-НК» по объектам боевиков в Сирии. До этого момента никто и представить не мог, что у нас есть машины, способные поражать цели на дальностях в 2,5 тыс. км. Такая возможность была только у американцев. Теперь носители этого оружия есть на каждом нашем флоте.

Никто не предполагал, что наши военные сумеют развернуть военную базу в Сирии и перейдут от дистанционного к фактическому уничтожению террористических группировок, действующих на территории страны. Это остановило гражданскую войну и сохранило целостность дружественного нам государства. Сегодня идет создание военного объекта в Судане. Пункт материально-технического обслуживания кораблей, в том числе с атомными энергетическими установками, позволит нашему флоту присутствовать в Красном море и Индийском океане, где он будет заниматься охраной судоходства, борьбой с пиратством.

В последнее время флот играет все более значимую роль. Ни одни крупные учения Вооруженных сил не проходят без привлечения корабельного состава. Это говорит об изменении «континентального» мышления Минобороны, когда военные предполагали проведение исключительно сухопутных операций. В этом плане очень важны два последних учения – «Умка-2021» и межвидовое учение в Крыму.

В первом случае моряки североморцы подтвердили возможность скрытного развертывания в угрожаемый период стратегических атомных ракетоносцев в Арктике, возможность синхронного всплытия из-подо льда группы субмарин и нанесения массированного ракетного удара по противнику. Во втором – флот обеспечил переброску сил и средств Воздушно-десантных войск на отдаленный театр боевых действий. До этого таких тактических приемов наша армия не демонстрировала.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, для этого «в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач». В том числе и в Крым. Возможно, что оперативность и масштаб действий предотвратили начало военной операции Киева против Донецка и Луганска. Во всяком случае, после словесной поддержки президента Украины Владимира Зеленского ни один из западных лидеров не предпринял никаких шагов по военному давлению на Москву. Это позволило Сергею Шойгу объявить о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и отводе войск в места их дислокации.

Все эти мероприятия заставляют по-другому смотреть не только на нашу армию, но и нашу историю. На заседании организационного комитета «Победа» в 2019 году президент Владимир Путин обратил внимание на важность «действительно просветительской миссии, в основе которой всегда были и остаются личный пример, искренние поступки и значимые, достойные, понятные всем результаты».

«Продуманная, созвучная восприятию современной молодежи и, главное, честная патриотическая повестка должна укреплять в новых поколениях проверенные самой жизнью базовые ценности, которые отражают наши традиции, национальную идентичность, весь исторический путь России с ее испытаниями и триумфами», – подчеркнул глава государства.

Эта задача стоит перед Министерством просвещения, Минобрнауки, Минкультуры. Но, похоже, в полном объеме реализуется исключительно военным ведомством и общественниками. Символично, что акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» завершится в парке «Патриот». Рядом с ним по инициативе Сергея Шойгу возведен грандиозный собор Воскресения Христова – главный храм Вооруженных сил, пантеон воинской славы. Он соединяет не только память о предках, но и основные религиозные верования россиян. Крытая галерея «Дорога памяти» с каждым шагом заставляет вспомнить о каждом дне Великой Отечественной войны. Огромный труд тысяч человек! Проблема заключается только в том, что вспоминаем об этом мы только 9 мая.

И дело не в беспамятстве. Общественная акция «Бессмертный полк» как и прежде соберет миллионы. В этом году, как сообщает сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева, 9 мая она пройдет в онлайн-формате. Организаторы также планируют провести мероприятие в традиционном формате 24 июня 2021 года, однако разрешение на его проведение зависит от Роспотребнадзора.

На этом фоне важно, чтобы катания по городу 9 мая с красными флагами под музыку военных лет на немецких машинах, оклеенных стикерами «Можем повторить» или «Трофейная», не подменили суть праздника. Возможно, именно поэтому так важна акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Жаль, что проходит она хоть по всей стране, но только раз в году. H

Дмитрий Литовкин