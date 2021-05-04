Неувядающая стреляющая экзотика

Устаревшие боевые системы демонстрируют неординарную эффективность

Инновационные виды вооружения существенно повышают боевую эффективность военной и специальной техники видов и родов войск. К инновационным можно отнести самоходные робототехнические комплексы, многофункциональные системы с использованием кинетического, электромагнитного, лазерного видов воздействия, гиперзвуковые средства перехвата и поражения. Роботизированные и беспилотные комплексы в Сирии минимизировали потери личного состава.

Но есть вооружение, выпадающее из перечисленного ряда, – оно экзотично.

В ТРИ СТВОЛА

Во время не столь давних боевых действий в Карабахе была применена необычная артиллерийская система – югославская трехствольная 20-мм пушка М55 Zastava (Застава). На вооружение это уникальное орудие поступило 65 (!) лет назад. Активно применялось в боевых действиях в Хорватии, Боснии, Косове и Македонии.

У «Заставы» есть буксируемый вариант и самоходная установка на шасси бронетранспортера. Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ), по некоторым данным, экспортировала это орудие в страны третьего мира, в частности в африканские государства. Применялось оно и в ходе военных конфликтов, в том числе во время гражданских войн в Ливане и Сальвадоре.

Скорострельность М55 – до 700 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – 4 тыс. м, по наземным – до 5500 м. Снаряды подаются из барабанных магазинов. Каждый из трех барабанов вмещает 60 боеприпасов.

В армии Нагорного Карабаха эти изделия устанавливались на крышах легких бронированных тягачей МТ-ЛБ. Стрелок частично был защищен броней. Установки, по утверждению отдельных знатоков оружия, служили в качестве машин огневой поддержки и вели огонь в основном по наземным целям. Для противовоздушной обороны они не годились – несколько таких импровизированных ЗСУ были легко уничтожены азербайджанскими беспилотниками.

ДАВАЙ, ТОВАРИЩ, СТРЕЛЬНЕМ ПО ОДНОЙ

В Туле, оружейной столице России, помимо традиционного оружия создается оружие подарочное. Его изготавливает Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) – филиал «Конструкторского бюро приборостроения» (КБП). Продукция его – уменьшенные вдвое автоматы, пистолеты, стреляющие холостыми патронами, тоже вдвое меньшими, нежели боевые. Главным образом это оружие дарят на торжествах заслуженным людям. Расходится оно и по коллекциям.

Но есть и компактное боевое оружие для незаметного ношения. Оно сегодня на вооружении специальных служб. Некоторые экземпляры такого оружия используются для самозащиты. Например, стреляющий портсигар. Ему, как и трехствольной пушке «Застава», в прошлом году исполнилось 65 лет. Разработал его известный конструктор оружия Игорь Стечкин. Не так давно экзотический портсигар-пистолет из ЦКИБ СОО переселился в Тульский музей оружия. Кстати, «НВО» не раз рассказывало о ЦКИБ СОО.

Известная история, когда Стечкин, «пробивая» промышленное производство своего детища, тайно пронес стреляющий портсигар на Лубянку, не будучи замеченным.

С «Заставой» пистолет роднит то обстоятельство, что он тоже имеет три ствола. Спусковой крючок – защелка портсигара. Патроны специальные, бесхитростно названные Стечкиным СП-1 и СП-2. Стрельба бесшумная и беспламенная. Нарезной ствол – 20 мм!

Из портсигара в реальной ситуации не стреляли, а сегодня закон запрещает разработку оружия в виде бытовых предметов. Но, как известно, у разведки свои законы…

Много лет назад командовавший тогда подразделениями спецназа ГРУ полковник Владимир Манченко показал мне стреляющий нож разведчика (НРС). Из него можно выстрелить спецпатроном только раз, причем бесшумно. Насколько известно, стреляющий нож с вооружения не снят.

В ходу и пистолет, стреляющий отравляющим веществом. Его название «Удар-М2» расшифровывается как Устройство дозированного аэрозольного распыления. Это нелетальное средство самозащиты можно приобрести без лицензии.

ВЫСТРЕЛ ИЗ-ЗА УГЛА, ИЛИ КРИВОСТВОЛ

Оружие, стреляющее из укрытия, кривоствол, использовался еще в годы Второй мировой войны. Немцы применяли насадку на винтовку Krummerlauf. Правда, в этом случае невозможно было вести прицельный огонь. Ухудшались баллистические свойства пули. Окопные ружья с системой перископов позволяли уже прицельно вести огонь из укрытия.

Чтобы обезопасить от вражеской пули бойца (главным образом, снайпера), в 1998 год была пущена в ход программа TRAP Т2 (Telepresent Rapid Aiming Platform). Это стационарный дистанционно управляемый робот с винтовкой, связанный по радио с оператором. Последний может быть в сотне метров от робота. Однако массовым оружием эта комбинация не стала – помешали высокая стоимость и невысокая мобильность.

Чудо шпионской экипировки - стреляющий портсигар. Фото с сайта www.museum-arms.ru

Но вот пистолет или винтовка, даже 40-мм гранатомет с видеокамерой для ведения прицельного огня в тесных помещениях из-за угла прижилось и используется в штурмовых операциях. Это Corner Shot. Его приняли на вооружение многие страны, хотя он габаритный и недешевый.

Выиграл же первенство в стрельбе из-за угла французский комплекс FELIN. На снайперскую винтовку монтируется инфракрасный прицел, имеющий связь с нашлемным прибором наблюдения. Аналогичный проект Land Warrior в 2000-е годы реализовали в США. Там же создана более совершенная программа стрельбы из укрытия Rapid Target Acquisition (RTA). Установка компактна, легка и даже энергоэффективна. Нашлемный бинокуляр ночного видения связан по беспроводной сети с тепловизионным прицелом.

Еще более эффективен израильский Corner Shot. Он изолирует конечности бойца от огня из-за угла. Большинство солдат на испытаниях не смогли вести прицельный огонь, не прикладывая оружие к плечу. Есть опасение, что принятие на вооружение таких систем не позволит военнослужащим приобрести навыки меткой стрельбы.

МИННЫЕ БАКТЕРИИ

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) и компания Raytheon уже два года разрабатывают систему обнаружения мин и самодельных взрывных устройств. Эта система будет использовать… модифицированные бактерии.

Пока военные для поиска взрывных устройств используют металлоискатели, тепловизионные системы и животных. Поиск мин требует времени, трудозатрат, это угроза здоровью и жизни саперов. А вот проанонсированная новинка этот процесс сделает безопаснее.

Суть такова: беспилотный комплекс засеивает обследуемую местность модифицированными бактериями. Они при контакте с взрывчатым веществом начнут выделять белок, испускающий флуоресцентное свечение. Его будут регистрировать датчики на борту беспилотника. Какие именно взрывчатые вещества смогут обнаруживать модифицированные бактерии, не уточняется.

Начало было положено еще в 2017 году. Тогда исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме представили модифицированные кишечные палочки, способные вырабатывать флуоресцентный белок при контакте с тринитротолуолом или продуктами его распада.

«МИКРОВОЛНОВКА» ПРОТИВ БЛА

В России с 2015 года испытывается электромагнитное оружие, или ЭМИ-пушки (ЭМИ – электромагнитное излучение СВЧ – сверхвысокой частоты). Сегодня дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям 7–8 км, максимальная – около 10. На начальном этапе испытаний дальность поражения 1–2 км.

Заметим, летательные аппараты на дистанции в 10 км уничтожаются за счет сжигания электронных компонентов бортовой аппаратуры. Причем без возможности восстановления приборов на земле. Таким же манером и так же эффективно уничтожаются беспилотные летательные аппараты.

«Выстрел» электромагнитной пушки длится миллисекунды, но этого достаточно для воздействия – ЭМИ распространяется со скоростью света. Излучение за доли секунды разогревает поражаемый объект до крайне высоких температур.

Проблема такого оружия – потребность в больших объемах электроэнергии. Отсюда вывод: мобильный ударный ЭМИ-комплекс в ближайшей перспективе создан не будет.

Не стоит путать поражение ЭМИ-оружием с подавлением электроники противника системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Современные комплексы РЭБ подавляют электронику на дальности в несколько сотен километров, но они имеют куда меньшую мощность и не выводят приборы из строя. ЭМИ-пушки уничтожают аппаратуру физически.

СВЧ-оружием планируется оснащать, в частности, беспилотный вариант истребителя 6-го поколения. На пилотируемом самолете электромагнитное оружие применять опасно – оно может причинить вред летчику.

«ВАВИЛОН» – ПОТОМОК «ДОРЫ»

Американцы давно собираются создать «1000-мильную пушку». И уже частично реализуют новые смелые предложения. Орудие вместе с гиперзвуковыми системами предназначено для поражения удаленных целей, недоступных для другого вооружения. Существует целая армейская программа по повышению дальности стрельбы. В ней пушка нового типа сможет бить на 1000 морских миль (более 1800 км). Главная загвоздка – в проекте придется использовать настолько смелые и передовые технологии, что стоимость изделия может оказаться неприемлемо высокой.

Первые испытания новой системы прошли на площадке Naval Support Facility Dahlgren. На этом же полигоне испытывалась рельсовая пушка для ВМС.

Как именно планируется обеспечить дальность в 1000 миль, с помощью каких идей и технологий, до конца неизвестно. Сегодня самая совершенная из серийных артиллерийских систем США, самоходка M109A6 Paladin, стреляет лишь на 25 миль. Самая дальнобойная пушка Второй мировой войны – немецкая 807-мм Dora – посылала снаряды на 28 миль. В конце 1980-х канадский ученый и конструктор Джеральд Булл по заказу Саддама Хуссейна создавал суперпушку System 350 (проект «Вавилон») с расчетной дальностью 265 миль.

Булл хотел произвести революцию в космических запусках, отказавшись от традиционных ракет-носителей. Проект «Вавилон» пытались реализовать во время ирано-иракской войны, но он по разным причинам (скорее всего из-за убийства конструктора) не был завершен.

В нынешнем американском проекте 1000-мильной пушки предполагается использовать активно-реактивный снаряд. Он получает ускорение от пороховых газов, а затем включает собственный ракетный двигатель.

По сути, новый проект построен на известных решениях, но использует их в иных масштабах. В частности, снаряд большого калибра может получить крупный заряд твердого топлива, достаточный для значительного повышения дальности полета. Орудие – традиционная ствольная система. По предварительным расчетам, снаряд для 1000-мильной пушки стоит 400–500 тыс. долл. Пушка, полагают американские военные, даст возможность атаковать удаленные цели без привлечения ВВС. Опытная система пройдет проверку в 2023 году.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.