Актриса и режиссер фильма "Вызов" полетят к МКС 5 октября

Россияне Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос в 2018 году.

На корабле "Союз МС-19" на МКС также отправится космонавт Антон Шкаплеров

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" с космонавтом, актрисой и режиссером фильма "Вызов" запланирован на 5 октября. Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Согласно плану, на 5 октября запланирован старт пилотируемого корабля "Союз МС-19" и его стыковка с модулем "Рассвет". Сейчас к модулю "Рассвет" пристыкован "Союз МС-18", который причалил к станции 9 апреля. 28 сентября корабль будет перестыкован к модулю "Наука".

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправится космонавт Антон Шкаплеров и съемочная группа фильма с рабочим названием "Вызов" (актриса и режиссер Клим Шипенко). В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.