Войти
ТАСС

Модуль "Наука" запустят к МКС 15 июля

67
0
0
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

На следующий день затопят модуль "Пирс", который сейчас пристыкован к станции

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" будет запущен к МКС 15 июля, а 16 июля затопят модуль "Пирс", который сейчас пристыкован к станции. Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

В журнале отмечается, что 16 июля состоится расстыковка и затопление грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком "Пирс".

23 июля на освободившееся место к надирному узлу модуля "Звезда" будет пристыкован МЛМ.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
27.02.2019
Роскосмос запустит семь кораблей в 2019 году
27.02.2019
Орбиту Международной космической станции "подняли" на 1,6 км
08.08.2017
Летные испытания транспортного грузового корабля "Прогресс МС" завершены - Роскосмос
18.11.2014
Русскоцентрическая орбита
16.04.2013
Россия намерена вернуть утраченное лидерство в исследованиях Солнечной системы
20.01.2011
Старты – каждый месяц
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече