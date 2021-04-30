Польская армия: стандарты НАТО для советской военной техники.

За более чем 20 лет после вступления в НАТО Войско Польское так и не смогло полностью перевооружиться на новую западную технику и списать образцы вооружения, производившиеся еще во времена СССР и Организации Варшавского договора.

Более того, многие из советских типов оружия не только остаются в польской армии, но и успешно модернизируются предприятиями национального ВПК. При этом заявляется, что модернизация проводится с соблюдением всех стандартов НАТО.

Наиболее характерными примерами в этом плане стали основные боевые машины сухопутных войск ВС Польши – танк Т-72 и боевая машина пехоты БМП-1. Эти машины, разработанные ещё в 1960-х гг., за 30 лет с момента распада СССР и Варшавского договора прошли несколько этапов модернизации и, вероятно, останутся в строю ещё не менее чем 10 лет.

Что касается танков Т-72, то, помимо разработки на их основе своей модернизированной версии ПТ-91, польский ВПК продолжает ремонт «оригинальных» версий этого танка.

Так, в первом квартале 2021 г. польское оборонное предприятие «BUMAR – ŁABĘDY» S.A. выполнило ремонт и модернизацию 15 танков Т-72. Все машины были переданы в 19-ю и 20-ю механизированные бригады. В апреле будут завершены работы еще на четырех Т-72, после чего они поступят в войска. В ходе модернизации Т-72 оснащаются новыми прицелами, системами наблюдения и цифровыми средствами связи.

В то же время поставленные из Германии за последние 20 лет два бригадных комплекта танков «Леопард-2» так и не смогли составить численное большинство в танковых подразделениях Войска Польского. А программа закупки новых танков так пока и «застряла» на этапе выбора подходящего варианта.

Аналогичная история и с боевыми машинами пехоты. БМП-1 по-прежнему остается основной боевой машиной в механизированных подразделениях польских сухопутных войск.

В 2000-х гг. по программе закупки колесных БТР «Rosomak» на этот тип боевых машин были перевооружены несколько польских бригад, но большинство механизированных батальонов пока все-таки оснащены БМП-1.

На протяжении многих лет польское военное командование ищет замену для своих БМП-1, состоящих на вооружении сухопутных войск, и никак не может завершить проект создания собственной БМП «Borsuk» национальной разработки.

Понимая, что создать полностью новую БМП польский ВПК пока не способен, военному ведомству приходится предпринимать усилия по модернизации советских БМП-1 для того, чтобы хоть как-то идти в ногу со временем и соответствовать стандартам НАТО.

Так, польский военный завод "Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne" в Познани разработал проект модернизации БМП-1, который должен пойти в серию в ближайшие годы.

Суть проекта заключается в замене башни БМП-1 на современный дистанционно управляемый боевой модуль, а также в увеличении высоты корпуса боевой машины с одновременным усилением его противоминной защиты – всё для удобства и безопасности экипажа.

Также стоит обратить внимание, что типовое механизированное отделение, оснащенное модернизированной польской БМП-1, насчитывает не 11, а 9 человек – за счет сокращения двух посадочных мест в отделении для десанта.

В результате модернизации БМП-1 возникла необходимость адаптации штатной структуры подразделений, оснащенных этими машинами.

Недавно в одном из Телеграм-каналов были опубликованы материалы, содержащие предложения советника премьер-министра Польши полковника Кшиштофа Гая по реорганизации структуры механизированной роты на БМП-1 новой модификации.

Войско Польское. Источник: avatars.mds.yandex.net

Согласно натовским стандартам, в механизированном взводе предполагается иметь 4 БМП-1, а в роте – 14 (по одной боевой машине у командира роты и его заместителя). Всего в роте будет насчитываться 142 человека. Кроме того, в Войске Польском механизированные батальоны уже осуществили переход на четырехротную структуру. Соответственно, после принятия нового штата роты в батальоне будет в общей сложности 58 БМП-1.

Для усиления огневых возможностей механизированной роты предполагается оснастить каждый из взводов 60-мм минометом, а в боевых машинах командира роты и его заместителя иметь по одному расчету ПУ ПТРК «Пират», которые ещё только разрабатываются польским ВПК.

По замыслу разработчиков новой структуры роты на БМП-1, в соответствии с последними тенденциями военной науки, в ее состав также предлагается включить подразделения обеспечения – МТО, медицинскую, транспортную секции с необходимой техникой. Это позволит роте действовать в боевых условиях более автономно, в том числе на отдельном тактическом направлении.

Польское военно-политическое руководство после вступления страны в НАТО не раз заявляло, что старая советская техника не годится для армии, соответствующей стандартам альянса. Однако, по прошествии более чем 20 лет продолжается модернизация таких вооружений польским ВПК и разработка новых оргштатных структур подразделений, оснащенных ими. Видимо, натовская техника оказалась либо чересчур дорогой, либо не такой эффективной и надежной.

Николай Крылов