Появятся ли в Беларуси новые соединения в ответ на усиление НАТО?.

События прошедшей недели не оставляют никаких сомнений в том, что напряженность отношений между Российской Федерацией и Западом все больше прогрессирует и маловероятно, что в ближайшей перспективе ситуация нормализуется хотя бы до прежнего уровня.

Процессы, происходящие в рамках противостояния России и Запада, закономерно оказывают влияние на Республику Беларусь, как на стратегического партнера Российской Федерации и одного из субъектов Союзного государства.

Среди различных инспираций в отношении Беларуси – политические и дипломатические демарши со стороны Польши, громкие, но пустые заявления и перформансы представителей политической элиты прибалтийских и южной соседок, и, конечно же, санкции от США.

Все перечисленное достаточно знакомо и привычно для белорусов, и вследствие своей предсказуемости не вызывает каких-либо опасений. Но за внешними проявлениями комплексного давления скрываются важные нюансы. Один из них – это стремительная милитаризация западных, северо-западных и южных соседей Беларуси.

Руководство Польши, стран Балтии и Украины на фоне последовательного наращивания боевых потенциалов национальных вооруженных сил активно лоббирует вопросы усиления иностранного военного присутствия на своих территориях. Уже имеющиеся в Польше, Литве, Латвии и Эстонии многонациональные батальонные тактические группы НАТО усиливаются воинскими формированиями США.

В январе этого года состоялась церемония, на которой 2-й батальон 8-го кавалерийского полка армии США официально начал длительную миссию в Литве. Во время мероприятия министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас акцентировал внимание на том, что Литва готова обеспечить непрерывность американского военного присутствия и углубление сотрудничества с США.

В сентябре 2021 года в Польше достигнет уровня оперативной готовности новая 18-я механизированная дивизия сухопутных войск. Эта дивизия изначально формируется как самая мощная по сравнению с тремя существующими дивизиями Войска Польского. Основным предназначением воинского формирования станет выполнение боевых задач на брестском и пшемысльском направлениях.

Кроме того, в Польше приступили к размещению 5-го армейского корпуса США и вынашиваются планы по развертыванию тактических ракетных систем и приобретению американских истребителей-бомбардировщиков F-35A.

Военно-политическое руководство Украины, в свою очередь, делает все возможное и даже готово «выпрыгнуть из штанов» лишь бы получить хотя бы План действий по членству в НАТО.

Примечательно, что эта деятельность соседей Беларуси прикрывается различного рода провокациями и обвинениями руководства Союзного государства в агрессивной политике и «угрозой с Востока».

В этих условиях, избавившись от последних иллюзий и излишней толерантности, Беларусь целенаправленно выстраивает оборонительную стратегию. Белорусское государственное руководство, реализовывая соответствующую военную политику, обеспечивающую военную безопасность государства, особое внимание уделяет вооруженным силам, как основному гаранту сохранения независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь.

По заявлениям военного руководства, главной целью строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь на текущем этапе является создание компактной, мобильной, высоко подготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать современным вызовам и угрозам, в том числе, так называемым «гибридным войнам».

Процесс подготовки белорусских вооруженных сил, их оснащения современными образцами вооружения и оптимизации организационно-штатных структур идет непрерывно.

Кстати, об оптимизации.

Совсем недавно, 19 апреля, закончился второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь, которая проводится с 25 января по распоряжению Министра обороны и под руководством начальника Генерального штаба.

К организации проверки подошли с размахом. В каждом оперативном командовании, среди прочих соединений и воинских частей, по тревоге были подняты по две механизированные бригады. Из запаса призывалось более тысячи военнообязанных, с длительного хранения снималось несколько десятков единиц техники.

Что примечательно, – основная часть призванных из запаса пошла на укомплектование вновь формируемых подразделений (батальонов) на базе 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. После проведения с ними боевого слаживания батальоны были приняты в подчинение оперативных командований.

А завершился второй этап проверки проведением ряда тактических учений со всеми воинскими формированиями, которые к ней привлекались. То есть одной из целей комплексной проверки была собственно проверка способности войск оперативных командований выполнить задачи по предназначению вместе с вновь сформированными частями. Другими словами – в новом штате.

Очевидно, что организаторы комплексной проверки таким образом на практике подтверждали определенные теоретические выкладки по оптимизации организационно-штатных структур. Например, необходимость и возможность развертывания в оперативных командованиях по третьей механизированной бригаде в дополнение к двум уже имеющимся.

Почему именно так?

Потому что в Республике Беларусь процесс строительства и развития национальных вооруженных сил имеет под собой сугубо научную основу. В государстве разработаны и приняты Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. В этих документах сформулированы современные внешние военные опасности на уровне рисков и вызовов. Соответственно, исходя из них, определены основные направления строительства военной организации страны, в том числе – направления строительства, развития и подготовки белорусских вооруженных сил. Кроме того, детализированы задачи, к решению которых должны быть готовы вооруженные силы и другие воинские формирования. В свою очередь, характер и содержание задач обуславливает необходимый состав и структуру привлекаемых для их решения сил и средств.

С учетом того, что и Концепция, и Военная доктрина не являются догмами, на основе постоянного анализа военно-политической обстановки вокруг Беларуси государственными и военными органами управления уточняются современные угрозы и вызовы национальной безопасности. А значит – уточняются основные задачи для вооруженных сил, что предопределяет непрерывное совершенствование их организационно-штатных структур.

Все логично и закономерно, а главное – научно.

Увеличивается группировка войск на сопредельных (к сожалению, все более недружественных) территориях – значит, и белорусская армия увеличивает свой потенциал. Увеличивается в Польше и в Прибалтике число натовских и американских войск – значит, и Беларусь вправе принять союзническую помощь от России.

Владимир Вуячич