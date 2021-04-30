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Известия.ru

Опубликован график выхода российских космонавтов в открытый космос

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Российские космонавты совершат выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в мае и дважды в сентябре. Об этом говорится в материалах апрельского выпуска журнала «Русский космос» (официальное издание «Роскосмоса»).

Согласно российской программе, пределы станции покинут Олег Новицкий и Петр Дубров. В мае им предстоит разъединить электрические кабели между модулями «Пирс» и «Звезда», а также подготовить к отстыковке первый модуль и запустить малые спутники.

В сентябре космонавты подключат электрические кабели между модулями «Наука» и «Звезда».

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».

Запуск модуля планировался на май 2020 года. В декабре 2019-го глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил о возможном переносе на 2021 год. В феврале 2020-го гендиректор Центра им. М.В. Хруничева, изготовившего модуль, Алексей Варочко отмечал, что отправить модуль на космодром планируется 19 марта.

В июле 2020 года Рогозин рассказал, что «Науку» запустят к МКС в апреле 2021 года. В настоящее время сроком запуска названо лето 2021-го.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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