Киргизские пограничники отводят технику от границы с Таджикистаном

Бишкек. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"Реализация достигнутых договоренностей между министрами иностранных дел Киргизии и Таджикистана в процессе", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, для выполнения поставленных задач "необходимо время".

В четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренности о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (17:00 мск) и отводе военных сил на места прежней дислокации.

По данным пресс-службы МИД Киргизии, сторонами обсуждены дальнейшие совместные действия, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран.

"Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с киргизской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Казакбаев отметил, что киргизская сторона "не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена".

Он подчеркнул, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской госграницы.

Глава МИД Киргизии призвал к принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.

"Стороны также договорились в течение самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации. Также достигнута договоренность о патрулировании и мониторинге обстановки в приграничье с участием территориальных подразделений пограничных служб", - добавили в пресс-службе.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 31 человек. Глава Минздрава Киргизии заявил об одном погибшем, СМИ сообщают о двух.