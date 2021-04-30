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Известия.ru

В России введут новые правила воинского учета

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В России введут новые правила воинского учета. Призывники будут сами приходить в военкомат — без повестки. В случае неявки молодых людей оштрафуют, передает телеканал «Известия». После увольнения нужно будет сообщать о важных событиях из жизни: о новой работе, семье, месте жительства. Законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме. В этом году правила коснутся весеннего и осеннего призывов.

В России введут новые правила воинского учета. Призывники будут сами приходить в военкомат — без повестки. В случае неявки молодых людей оштрафуют, передает телеканал «Известия». После увольнения нужно будет сообщать о важных событиях из жизни: о новой работе, семье, месте жительства. Законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме. В этом году правила коснутся весеннего и осеннего призывов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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Страны
Россия
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