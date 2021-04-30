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РИА Новости

В Индии назвали сроки поставок первой партии С-400 из России

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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года, заявил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.

"К концу текущего года. Контракт выполняется в соответствии с графиком", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.

Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
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