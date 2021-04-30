В Индии назвали сроки поставок первой партии С-400 из России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу текущего года, заявил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.

"К концу текущего года. Контракт выполняется в соответствии с графиком", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях.

Ожидается, что поставки завершатся к апрелю 2023 года.