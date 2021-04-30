Дневник (Болгария): военная активность России в Черном море. Что делает Турция

После окончания российских учений ситуация в Черноморском регионе остается напряженной. Украина, которой нечем ответить России, ждет поддержки от НАТО, однако некоторые страны колеблются. Но только не Турция, преследующая собственные интересы. Болгары жалеют Украину, отмечая, что «ни одному союзнику Турции не везло».

Стянув к границе с Украиной многочисленные войска, Россия продемонстрировала свою военную мощь. Но даже после того, как министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании военных маневров, обстановка остается напряженной, особенно в Черноморском регионе. Россия запрещает иностранным военным кораблям и другим суднам приближаться к берегам аннексированного Крымского полуострова. Таким образом Москва перекрывает доступ Украины к ее портам в Азовском море.

По словам экспертов, с начала конфликта в Восточной Украине в 2014 году страна модернизировала свою армию и вместе с тем улучшила подготовку своих военнослужащих, но ее вооруженные силы не смогут противостоять длительной атаке со стороны России.

В военном отношении Россия и Украина в разных весовых категориях

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2019 году Украина потратила 5,2 миллиарда долларов на военные цели, а Россия - 65 миллиардов долларов. Согласно Global Firepower Index, у Украины 255 000 военнослужащих и 900 000 резервистов, в то время как у России 1 миллион и 2 миллиона соответственно.

И еще: российская армия - первая в мире по количеству танков в собственности (13 000), а у Украины всего 2430 танков. Кроме того, в 1994 году Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, получив взамен гарантии своей территориальной целостности от России, Великобритании и США.

После того, как в 2014 году Россия нарушила это обязательство, США начали оказывать поддержку Украине - как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО. Так, например, с 2018 года США поставляют противотанковые ракеты Javelin. Согласно американским источникам, в июле 2020 года украинские силы получили право использовать указанные ракеты на востоке Украины, но только в оборонных целях.

Украина хотела бы получить от американцев много других систем вооружения, например, американский противоракетный комплекс Patriot. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Киев сделал запрос в Германию на поставку оборонительных сооружений - установок системы противоракетной обороны, компонентов противокорабельных ракет и техники для разминирования. Видимо, их притязания на бывшие в употреблении немецкие корветы остались без ответа.

Однако другая страна-член НАТО не склонна к колебаниям: у Анкары есть личный интерес в сотрудничестве с Украиной, поскольку военная активность России буквально окружает Турцию со всех сторон - от Черного моря через Кавказ до ее южной соседки Сирии и Средиземного моря. Россия может и не быть врагом Турции, но как минимум она ее соперник.

Активное военно-техническое сотрудничество

Президент Реджеп Тайип Эрдоган осуждает оккупацию Крыма Россией и поддерживает крымских татар-мусульман, большая часть которых между тем покинула полуостров. На встрече с президентом Украины Зеленским в середине апреля Эрдоган объявил, что Турция построит на Украине 500 домов для крымских татар. Одной из центральных тем встречи стало военно-техническое сотрудничество двух стран.

Из сообщения Министерства обороны Украины становится понятно, что предметом переговоров были подписанные в декабре 2020 года контракты на постройку корветов, на сотрудничество в области использования разведывательных и боевых беспилотников типа Bayraktar, а также другие совместные проекты, в основном в сфере авиации.

По словам специалистов, в случае с Bayraktar речь идет об огромном заказе, включающим соответствующие амуниции и контрольные станции. Украина уже закупила небольшое количество этих беспилотников. Признаком того, что Россия реагирует на эти события, является тот факт, что в ходе учений на российско-украинских границах были опробованы меры "по ведению войны электронными средствами, а также по защите от атак беспилотных летательных аппаратов".

В Сирии, Ливии, а также в войне между Арменией и Азербайджаном турецкие беспилотники показали свою высокую эффективность - в том числе против российских систем вооружения. Однако эксперты напоминают, что самой современной военной техникой Россия своих союзников не снабжает. Кроме того, российские оружейные компании используют опыт, накопленный в Сирии и других странах, для дальнейшей разработки своих беспилотников и ракетных систем.

Турция и Украина помогают друг другу

То же самое касается и Турции. Турецкие компании импортируют большинство компонентов из-за границы - для Bayraktar, например, они используют запчасти из Германии, Канады и Австрии. После того, как этот факт стал известен, правительство Канады и австрийский производитель двигателей ROTAX попытались помешать этим поставкам.

Теперь Украина будет пытаться заменить этих западных производителей, а в рамках совместного проекта с Турцией сама начнет производство беспилотников Bayraktar. Кроме того, Украина начнет поставлять в Турцию двигатели для более крупного беспилотника - Bayraktar Akinci.

Таким образом, Украина и Турция заполняют пробелы в поставках оружия и деталей для систем вооружений, оставленные странами вроде США. Кроме того, это ответ на возросшую военную активность России в регионе.

Комментарии болгарских читателей

Dimitar Kunev

Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки.

Lazarus

Жаль Украину. Ни одному союзнику Турции не везло.

coy341048611

У Турции огромная армия, кроме того, за ней НАТО. Поэтому монголоидный полуросток воняет только в сторону всяких Грузий и Украин. Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединен в НАТО, а в России средняя зарплата как в Болгарии. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты.

fkm26555709

Исторически сложилось так, что в военных конфликтах Российская и Османская империи с момента своего основания, в семнадцатом и пятнадцатом веках, были как противниками, так и союзниками. Однако по болгарским учебникам истории остается ощущение, что они противники по определению. Превозношение той или другой страны заканчивалось в ущерб Болгарии…

anonimnii

Да, Украина не может соперничать с Россией в военном плане, но Турция может. В конце концов, это вторая по численности армия в НАТО. Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию - ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но…