Россия нарывается на неприятности: чем может ответить Украина на маневры Путина (Обозреватель, Украина)

Россия отвела войска от границ с Украиной из-за давления Запада, считают украинские эксперты. Хотя все намного проще: это произошло в связи с окончанием учений, только и всего. Но такой вариант не вписывается в контекст украинской политики, поэтому, несмотря на снижение напряженности, украинцы думают, как ответить, если Россия все же нападет.

Около месяца назад Россия начала стягивать военную технику к границе с Украиной. Напряжение росло как внутри нашей страны, так и на международном уровне. Реагировали на агрессивные действия РФ в США и ЕС, а на Украине в очередной раз настаивали на дипломатическом решении вопросов, но отмечали - готовы противостоять вооруженной агрессии.

Недавно президент страны-агрессора Владимир Путин решил отвести свои войска от украинской границы, но в Украине не расслабляются, ведь за семь лет войны поняли - от врага можно ожидать чего угодно.

"Обозреватель" узнал, готова ли Украина ответить, если Россия все же изменит свой курс и соберется опять нападать, а также чем рискует Кремль.

Россия отводит войска, но Украина не расслабляется

Россия начала активно стягивать свои войска к украинской границе под предлогом военных учений. По подсчетам экспертов, техники было больше, чем в 2014 году. На Украине такие действия со стороны агрессора оценили как угрозу военной безопасности государства. Однако большинство экспертов широкомасштабную агрессию со стороны РФ считали маловероятной.

"Пока только в разговорах, фактически же никаких признаков широкой агрессии нет. Есть только одна особенность, которая называется скоплением войск. Но, как говорят профессионалы, в том числе и военные, эти войска накапливались в связи с маневрами, которые должны проходить - учениями. В Украине нет оснований сразу предпринимать действия по мобилизационной готовности", - сказал "Обозревателю" первый президент Украины, председатель нашей делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым дал себе полномочия призывать резервистов в любое время без объявления мобилизации, то есть, он сможет за сутки увеличить численность армии. В Раде подчеркнули, что подписание закона именно в этот момент - стечение обстоятельств, и это не значит, что будет объявлен призыв.

"Это делает нашу оборонную инфраструктуру качественной с точки зрения быстрой, гибкой и пропорциональной реакции на угрозы. В контексте противостояния с Россией наши резервисты - это важный инструмент сдерживания врага. Обновленное законодательство даст толчок к развитию этого оборонного ресурса - мотивированных людей с определенной подготовкой, готовых по команде быстро "встать в строй". Относительно количественных показателей, то, наверное, призыв резервистов может удвоить личный состав Вооруженных сил", - сказала "Обозревателю" член комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Несмотря на то, что Путин с 22 апреля начал отводить свои войска от украинской границы, расслабляться Украина не будет. То, что наша страна хочет решить все дипломатическим путем, постоянно подчеркивает Зеленский. Однако и его действия, и отчеты военных дают понять, что в стране готовятся к разным сценариям.

- В ВСУ создают учебные базы, которые следят за противником и моделируют поведение России;

- резервистам дают социальные гарантии, чтобы привлечь к добровольной службе;

- МИД Украины привлекает международную поддержку.

"Конечно, наше высшее военно-политическое руководство имеет все необходимые планы действий. Но давайте не забывать - Россия уже давно напала на нас и с 2014 года мы фактически находимся в состоянии международного вооруженного конфликта. После недавнего периода обострения РФ объявила отвод войск от границы с 22 апреля. Напряжение несколько снизилось, но угроза не исчезла. Готовы ли мы воевать в случае вторжения на нашу территорию? Конечно, готовы. И это уже не 2014 год, мы другие. И в период недавней эскалации враг это еще раз почувствовал", - отметила Верещук.

Россия нарывается на новые санкции

Эксперты отмечают, что Россия начала отводить свои войска от украинской границы, в частности, из-за четкой реакции Запада.

Еще перед началом отвода войск США и Украина обсудили совместные действия для сдерживания эскалации РФ. Речь шла об углублении военно-политического сотрудничества, расширении стратегического партнерства, а также более активном привлечении Штатов к процессу урегулирования конфликта.

В свою очередь в ЕС предложили ужесточить санкции против России, в частности - отключить РФ от системы международных платежей SWIFT и остановить строительство "Северного потока - 2". Министерство юстиции США уже утвердило два пакета санкций против российского газопровода и если их применят против компании-оператора, то завершить работы не смогут.

"Судя по намерениям администрации США, они собираются добиться остановки строительства "Северного потока - 2″. Но у них также идут переговоры с Германией по поводу того, до конца остановить этот проект или дать ему достроиться, но с определенными условиями и предохранительными мерами по Украине насчет объемов транзита через ГТС. Нужно дождаться результатов переговоров, чтобы понимать, будут ли Штаты идти до конца, чтобы остановить это строительство", - говорит глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В то же время советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин ранее в интервью OBOZREVATEL выражал уверенность, что строительство с высокой вероятностью будет остановлено. "Я бы сказал, что на сегодня вероятность остановки этого проекта очень высока. Пока работа не остановлена, вероятность таких санкций приближается к 100%. Поэтому мы считаем, что этот газопровод не достроят", - говорил он.

Кроме того, что позиции России ослабнут из-за санкций со стороны международных партнеров Украины, эксперты указывают и на риски больших потерь в армии Путина. По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, после столкновения с ВСУ российские войска станут небоеспособными.

"Мы готовы (к масштабному наступлению РФ. - Ред.). Будет очень трудно. Скажу так, что это будет эсхатологическое событие. То есть событие переломное для нашей истории. И нам будет очень тяжело, будут огромные потери. Но и россиянам будет очень трудно, и будут огромные потери. Угроза перехода к открытым боевым действиям со стороны Российской Федерации опасна прежде всего для самой РФ. Потому что трезвые головы в России также говорят, что это станет началом конца России", - сказал Арестович.

Украина должна быть готова к любым маневрам со стороны России, и действия власти в этом направлении свидетельствуют, что необходимая работа ведется. Если агрессор попытается пойти новой войной, то рискует понести большие потери, ведь сейчас украинская армия намного сильнее, чем в 2014 году. Да и Запад реагирует более жестко, а не просто выражает "обеспокоенность". Пока Кремль бряцает оружием, украинская сторона показывает готовность к мирному диалогу и укрепляет поддержку со стороны США и ЕС. Попытка нового вторжения грозит прежде всего самой России, которая лишь обрастает международными скандалами.

Антонина Карташева