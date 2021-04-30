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ТАСС

В Ингушетии сократили площадь военного полигона почти на 1,5 тыс. га

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Сапер инженерных войск ВС ЮВО — оператор робототехнического комплекса «Уран-6» с дистанционным пультом управления во время испытательных работ по разминированию на минных полях Сунженского района, 2014 год
Сапер инженерных войск ВС ЮВО — оператор робототехнического комплекса «Уран-6» с дистанционным пультом управления во время испытательных работ по разминированию на минных полях Сунженского района, 2014 год.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Полезная площадь, которая будет задействована в функционировании учебно-материальной базы полигона, не превышает 200 га

МАГАС, 29 апреля. /ТАСС/. Площадь военного полигона "Нестеровский", который создается на территории Сунженского района Ингушетии, сокращена почти на 1,5 тыс. га и составит около 6,3 тыс. га, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы главы региона.

Решение о создании в Ингушетии военного полигона и размещении объектов военной инфраструктуры было принято в 2018 году Министерством обороны России. Тогда речь шла о выделении 8 884 га земли, но позже, в 2019 году, после уточнения землепользователей запрашиваемая площадь была сокращена до 7 833 гектаров.

"В результате предварительных мероприятий, проведенных рабочей группой в составе представителей Минобороны России, правительства республики, администрации Сунженского района, сельскохозяйственных ГУПов, условные границы земельного участка под размещение военного полигона сокращены на 1 463 га и очерчивают около 6 370 га. При этом большая часть территории - 4 884 га - относится к лесному фонду и принадлежит Минприроды РФ, иными словами, входит в перечень природно-хозяйственных объектов федеральной, а не региональной собственности", - говорится в сообщении.

Как сообщается, полезная площадь, которая будет задействована в функционировании учебно-материальной базы полигона, не превышает 200 га. Остальное - требуемая нормативами зона отчуждения, создание которой необходимо для обеспечения безопасности населения и сельскохозяйственных животных в период проведения учений.

"Выбор места дислокации обусловлен наличием прямого выхода на ФАД "Кавказ" - таким образом исключается передвижение техники по населенным пунктам. Вырубки реликтовых насаждений в ходе использования площадей не предполагается, вся гусеничная техника будет доставляться грузовыми тралами, нанесение ущерба дорогам и ландшафту исключено. Неудобств, связанных с присутствием военной техники в населенных пунктах, также не будет: никаких танков в селах", - передает пресс-служба слова врио командира полка Игоря Иванова.

В пресс-службе также добавили, что особенность развертывания полигона, позволяющая направлять звуковые волны в сторону горной цепи, исключает влияние ударных вибраций на устойчивость жилых построек при проведении учений и утилизации снарядов. При этом расчеты свидетельствуют о том, что уровень доходящего до населенных пунктов шума, создаваемого при проведении учебной работы на территории полигона, не будет превышать установленное надзорными органами значение.

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