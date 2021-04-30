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ТАСС

Долгие полеты в космос заподозрили в провоцировании отека зрительных нервов

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Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Благодаря подобным исследованиям специалисты надеются сделать дальние космические полеты более безопасными

ТАСС, 29 апреля. Анализ состояния глаз Скотта Келли и Михаила Корниенко во время их годичной экспедиции на МКС показал, что из-за долгого нахождения в космосе в некоторых случаях может развиться прогрессирующий отек зрительных нервов. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал JAMA Ophthalmology.

"Наблюдения подтвердили наше предположение, что многие проблемы с глазами, зафиксированные в ходе 4-6 месячных экспедиций в космос, в ходе более продолжительных миссий будут проявляться более ярко. Чтобы обеспечить безопасность полетов на другие планеты и на Луну, нужны еще более долгосрочные наблюдения такого рода", - пишут исследователи.

Точно оценивать последствия долгих полетов в космос сложно, поскольку большинство экспедиций на МКС продолжается от четырех до шести месяцев. За это время ученые не могут понять, будут ли усиливаться некоторые неблагоприятные эффекты от нахождения космонавтов в невесомости.

В частности, космических медиков давно интересует так называемый синдром SANS - комплекс проблем с работой глаз, который проявляется, когда человек долго находится в условиях низкой или нулевой гравитации.

Этот синдром диагностируют примерно у 16-20% участников экспедиций на МКС. В результате у них проявляются различные формы отека зрительного нерва, складки в сосудистой оболочке глаз, дальнозоркость и другие нарушения в фокусировке изображения на сетчатке. Большинство этих симптомов исчезает после возвращения на Землю, однако медики пока не могут сказать, насколько они опасны и могут ли они усугубиться при более длительных полетах.

Специалисты из ИМБП РАН и их коллеги из NASA получили первые сведения такого рода, анализируя данные, которые были собраны на МКС во время годичного полета астронавта Скотта Келли и космонавта Михаила Корниенко. Они прошли всестороннее обследования состояния их глаз до полета и после возвращения на Землю, а также самостоятельно проводили подобные замеры на борту станции.

Как показали эти наблюдения, продолжительность пребывания в космосе действительно сильно влияла на характер развития проблем с работой глаз. В частности, у одного из участников экспедиции отек зрительного нерва появился только через 270 дней жизни на борту МКС, тогда как у второго симптомы SANS возникли практически сразу после выхода в космос, но при этом они постепенно усугублялись на протяжении всей годичной миссии.

Подобные результаты наблюдений, как считают американские и российские специалисты, не позволяют использовать данные, собранные в ходе более коротких полетов на МКС, для оценки опасности долгих полетов в открытый космос для здоровья глаз будущих обитателей лунных станций или участников первого полета на Марс.

По этой причине ученые предлагают организовать еще несколько экспедиций на МКС, которые будут длиться год или более, для всестороннего изучения влияния невесомости на здоровье глаз и прочих органов тела космонавтов и астронавтов.

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