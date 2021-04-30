"Никто за призывниками бегать не будет": что станет с воинским учетом

Власти намерены ужесточить правила воинского учета

Депутаты предложили обязать молодых людей призывного возраста самостоятельно являться в военкомат для постановки на учет. Неявка в назначенные сроки станет причиной применения административной ответственности. Как объяснила "Газете.Ru" один из авторов этого законопроекта, поиски "уклонистов" требуют затрат не только сил, но и средств, а людям нужно понимать, что "за ними никто не должен бегать".

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, по которому планируется ужесточить правила воинского учета. Документом предлагается обязать людей призывного возраста самостоятельно приходить в военкомат, чтобы их поставили на учет.

В противном случае в отношении неявившегося в нужное время могут применить административное наказание.

На данный момент проект этого закона готовится ко второму чтению в нижней палате парламента. Именно на этом этапе инициатива приобретает окончательный вид. Российское правительство уже направило свои предложения, которые должны отразиться в финальной версии документа.

Законопроект предполагает, что в статье 21.5 КоАП РФ «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету», формулировку неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, «по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место» будет заменена на «в установленные сроки в военный комиссариат (в том числе, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место)».

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в России на достаточно высоком уровне остается количество «уклонистов» - людей, которые различными способами избегают получения повестки военного комиссариата под расписку.

В документе приведены данные за 2017 год, когда военный комиссариат не смог оповестить около 150 тыс. граждан призывного возраста.

Санкции, предусмотренные КоАП за правонарушения в области воинского учета, авторы законопроекта назвали незначительными. Они были определен еще в 2007 году и несоизмеримы «с совершаемыми деяниями, экономическими показателями страны и не способствует формированию законопослушного поведения граждан».

Предлагаемые нововведения планируют распространить и на тех, кто находится в запасе. После увольнения из армии человек должен ставить военкомат в известность об изменениях своего статуса, места жительства, семейного положения и другого. Если не известить военкомат о браке или разводе, человека также могут оштрафовать.

В законопроекте предлагается установить штраф за нарушение условий ст. 21.5 КоАП в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. В текущей версии закона предусмотрен штраф до 3 тыс. руб.

В «Российской газете» напомнили, что своевременный приход в военкомат - в интересах самих призывников. При уклонении мужчины от воинской службы без уважительных причин в 27 лет он получает военный билет с соответствующей отметкой. Это может стать препятствием для его продвижения по карьерной лестнице.

Как подчеркнула в комментарии «Газете.Ru» один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева, инициаторы нововведения хотят, чтобы человек осознавал: если подошло время и он должен прийти в военкомат, то ему не нужно никого ждать, а нужно прийти самому.

«Если есть объяснение, что он не идет служить по болезни, он должен предоставить справку. У кого-то учеба. Мы хотим этим законом протянуть руку к диалогу. Не к тому, чтобы мы заставляли кого-то служить. Вообще служить - это почетно и обязательно», - сказала депутат.

Как она отметила, если человек считает, что за ним «кто-то должен бегать», это неправильно. Ирина Гусева обратила внимание, что на этот процесс расходуются деньги налогоплательщиков и бюджетников.

«Мы считаем, что этот законопроект еще раз расставит все точки над тем, чтобы человек пришел, сделал пояснение, если есть причина, но не заставлял за ним бегать. Мы считаем, что это очень важно. Родине тоже кто-то должен служить, кто-то должен ее защищать.

Но мы понимаем, что никаким законом совесть и ответственность не пропишешь», - подчеркнула она.

Идею ввести новые правила учета призывников поддержал бывший заместитель главкома ВВС СССР Айтеч Бижев.

«Каждый человек является защитником своего Отечества и каждый гражданин РФ несет ответственность за себя и за свои действия. Каждый человек ответственен за судьбу своей родины, поэтому я считаю это решение своевременным и правильным», - сказал он «Газете.Ru».

В то же время, неоднозначную позицию в этом вопросе выразил заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей России" по защите прав призывников Андрей Курочкин. Он напомнил, что ранее подобный законопроект уже рассматривался в Госдуме, но его отменили. Тогда, по его словам, речь шла об уголовной ответственности за уклонение.

«В России сейчас больше 110 тыс. призывников не являются по повесткам. В предыдущей версии планировалось, что не позднее первого числа призыва призывник должен явиться в военкомат или сразу же наступала уголовная ответственность. То есть у нас могло возникнуть сразу 110 тыс. преступников. Так резко менять законы нельзя», - отметил он в комментарии «Газете.Ru».

Как подчеркнул зампред организации, если власти хотят ужесточить ответственность призывников, «в чем, может быть, есть здравый смысл», то сначала должна существовать некая профилактика, подготовка к этому вопросу.

Вместе с тем он обратил внимание, что административная ответственность за «уклонение» и так уже существует, но она совершенно не пугает призывников. «Я думаю, что ничего там не меняется. Просто во время призыва план не выполняется, и их задача - снова поговорить на эту тему, запугать. Цель - психологическое воздействие», - подчеркнул он.

Лидия Мисник