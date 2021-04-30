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bmpd.livejournal.com

Очередной украинский проект зенитного ракетного комплекса

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Как сообщил украинский ресурс "Український мілітарний портал" со ссылкой на телепередачу Security Talks украинского телеканала "Апостроф TV", ГП "Конструкторское бюро "Южное" (Днепропетровск) разрабатывает зенитную ракетную систему "Кильчень" с возможностью поражения целей на расстоянии до 280 км (текст, впрочем, в особых комментариях не нуждается).

Визуализация пусковой установки украинской зенитной ракетной системы "Кильчень", разрабатываемой ГП "Конструкторское бюро "Южное" (Днепропетровск) (с) кадр из передачи украинского телеканала "Апостроф TV" (via mil.in.ua )

По словам и.о. генерального директора КБ "Южное" Александра Кушнарева, "Кильчень" это многоканальная система с высокоманевренной ракетой.

Система строится на основе сетецентричности в управлении и машинного самообучения. Она будет использовать "мерцающие" ("облачные") командные пункты.

Начальник отделения разработки, испытаний и эксплуатации средств автоматизации и обеспечения наземных и мобильных ракетных комплексов КБ "Южное" Константин Корнеев рассказал, что ЗРС "Кильчень" является "системой-оборотнем" благодаря возможности быстро изменять конфигурацию настроек. В ходе боевого применения она не будет иметь постоянную структуру, а ее порядок будет постоянно меняться.

"Сердце" - командные пункты - недостижимы противнику. Таких сердец несколько и часть из них находится в виртуальных структурах в "облаках". Такую автоматизированную систему управления почти невозможно уничтожить обычнымми средствами поражения", - уточнил Корнеев.

"Кильчень" будет обеспечивать "многорадарную" обработку информации. ЗРС "Кильчень" будет иметь в своем составе радиолокационные станции обнаружения и целеуказания. Все РЛС украинского производства и используют X-, C- и S-диапазоны. В зенитной ракете системы "Кильчень" будет использоваться активная радиолокационная головка самонаведения миллиметрового диапазона.

По словам начальника группы проектного отдела КБ "Южное" Валерия Перькова, ЗРС "Кильчень" сможет вести борьбу со всеми существующими и перспективными летательными аппаратами воздушного нападения. В том числе и теми, которые построены по технологии "стелс" в условиях интенсивной радиоэлектронного противодействия противника.

"В состав "Кильчень" должны входить до 6 ЗРК, которые способны поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км. ЗРС сможет обстреливать до 12 целей, 6 из которых могут быть баллистическими. Или до 16 аэродинамических. Будет обеспечена возможность одновременно наводить две управляемые ракеты на аэродинамическую цель, или до 4 ракет на каждую баллистическую цель", - раскрыл детали разработки Валерий Перьков.

В КБ "Южное" создали моделирующий комплекс, на котором можно осуществлять "виртуальные пуски".

Как сообщил и.о. руководителя предприятия Александр Кушнарев, предложения по разработке комплекса министерству обороны Украины предоставили еще более двух лет назад и по ней было принято "положительное решение". Однако фактические работы по проекту так и не начались.

Кушнарев считает, что при условии финансирования на основе нынешних наработок ЗРС "Кильчень" может быть создана в короткие сроки. Он считает этот путь более экономически целесообразным, чем закупку ЗРК Patriot: "С точки зрения стоимости создания. Создание ЗРС "Кильчень" будет стоить около четвертой или третьей части стоимости комплекса Patriot. Если на чашу весов с одной стороны положить стоимость комплекса Patriot - с другой стоимость 5-6 комплексов нашей системы "Кильчень", то 6 комплексов могут прикрыть от 250 до 500 км границ Украины".

Проект создается в кооперации с рядом украинских предприятий.

Напомним, что командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов заявил, что до 2025 года приоритетом Воздушных сил должно стать перевооружение на новый зенитный ракетный комплекс средней дальности. Соответствующее задание отражено и в "Візії-2035" ("Видении-2035") Воздушных сил вооруженных сил Украины.

Визуализация украинской зенитной ракетной системы "Кильчень", разрабатываемой ГП "Конструкторское бюро "Южное" (Днепропетровск) (с) кадр из передачи украинского телеканала "Апостроф TV" (via mil.in.ua )

"Моделирующий комплекс" для отработки украинской зенитной ракетной системы "Кильчень", разрабатываемой ГП "Конструкторское бюро "Южное" (Днепропетровск) (видимо, эта компьютерная игрушка - единственное, что реально сделано по данной ЗРС) (с) кадр из передачи украинского телеканала "Апостроф TV" (via mil.in.ua )

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Страны
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
КБ "Южное"
Проекты
ИТ
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