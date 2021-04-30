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WarSpot

Британцы разрабатывают беспилотный истребитель

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Источник изображения: warspot.ru

Великобритания построит собственные ведомые дроны. Вчера, 28 апреля, портал janes.com сообщил о том, что компания Spirit AeroSystems объявила всех участников программы Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft (LANCA), в рамках которой будут производиться беспилотные истребители Mosquito.

О будущем создании дронов Mosquito было объявлено в январе текущего года, когда Минобороны Великобритании предоставило компании Spirit AeroSystems £30 млн на разработку и производство прототипов дрона. Вчера в Spirit AeroSystems объявили о завершении сбора команды, в которую также войдут специалисты компаний Northrop Grumman и Intrepid Minds.

Рендер беспилотника Mosquito

Источник изображения: gov.uk

«Боевой самолёт без экипажа Mosquito будет спроектирован так, чтобы летать на высокой скорости вместе с истребителями. Вооружённый ракетами, технологиями наблюдения и радиоэлектронной борьбы, он сможет обеспечить преимущество над вражескими силами. Эти самолёты, известные как «лояльные ведомые», станут первыми в Великобритании беспилотными платформами, способными поражать вражеские самолёты, а также выживать в борьбе против ракет класса «земля-воздух», — сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании.

Лётные испытания Mosquito планируется провести уже в 2023 году. В перспективе эти беспилотники станут ведомыми истребителей Typhoon, Tempest и F-35.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
B-2 Spirit
EF-2000
F-35
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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