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ЦАМТО

AeroVironment подтвердила продажу новой партии барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд-300"

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Барражирующий боеприпас Switchblade
Барражирующий боеприпас Switchblade.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 29 апреля. Компания AeroVironment объявила о реализации командованием Сухопутных войск США опциона к базовому контракту, предусматривающего поставку партии барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд-300" для собственных нужд и экспорта в "союзное государство".

Реализация опциона стоимостью 44,96 млн. долл. увеличивает общую стоимость контракта до 122,52 млн. долл. Поставки будут осуществлены в течение двух лет.

Как сообщал ЦАМТО, командование по заключению контрактов СВ США подписало с компанией AeroVironment базовое соглашение 16 марта 2021 года.

Хотя компания не разглашает заказчика, судя по сообщению Министерства обороны, им являются ВС Великобритании. Поставки планируется завершить к 29 апреля 2023 года.

Испытанный в боевых условиях барражирующий боеприпас "Свитчблэйд-300" компании AeroVironment может применяться в переносном варианте и с борта наземной техники, включая модульную многоместную пусковую установку, которая обеспечивает защиту своих сил и возможность нанесения высокоточных ударов в радиусе до 10 км. Высокая точность в сочетании с патентованной функцией отказа от атаки и возможностью перенацеливания в полете позволяет "Свитчблэйд" минимизировать побочный ущерб.

Длина "Свитчблэйд-300" составляет около 0,6 м, радиус действия – около 10 км, масса – 2,5 кг, включая боевую часть.

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Великобритания
США
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