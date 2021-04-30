Начальник Генштаба ВС РФ подвел итоги контрольных проверок

Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне "Опук" в Крыму.

ЦАМТО, 29 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов провел совещание с руководящим составом ВС РФ об итогах контрольных проверок за зимний период обучения и задачах на подготовительный период.

Как сообщил В.Герасимов, всего к контрольным проверкам, проведенных в апреле месяце в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил, привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. ед. вооружения, военной и специальной техники. Было задействовано 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации.

В течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных Сил на 101 полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба.

Задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с решением министра обороны в рамках контрольных занятий проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов, флотов и Воздушно-десантных войск.

Войска приводились в боевую готовность "Полная" с установленными ограничениями. Проверяемые объединения и соединения осуществили перегруппировку комбинированным способом на расстояния свыше 3,5 тыс. км и были сосредоточены преимущественно на незнакомых полигонах для выполнения учебно-боевых задач.

Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии осуществил межфлотский переход из Каспийского в Черное море, преодолев расстояние свыше 1,3 тыс. км.

Воздушно-десантные войска на практике отработали вопросы подготовки и применения в составе межвидовой группировки войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении. При этом осуществили десантирование на дальность 1,5 тыс. км.

Одновременно с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа. Проверкой было охвачено 11 объединений, 71 соединение и воинская часть.

Основные усилия в ходе проверки были сосредоточены на оценке реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способности решать задачи как мирного, так и военного времени.

Все проверочные мероприятия проведены организованно согласно ранее утвержденным планам.

В целом, в зимнем периоде обучения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли индивидуальные показатели боевой подготовки.

Наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок увеличилась на 98 суток, налет на каждого летчика возрос на два часа. Стаж практического вождения для механиков-водителей увеличился на 50 км. Количество прыжков с парашютом возросло на восемь проц.

Хочу отметить, что офицеры, прапорщики, сержанты и старшины, солдаты и матросы показали хорошую боевую выучку, проявляли инициативу и старание при выполнении поставленных задач.

"Министром обороны Российской Федерации по итогам учений на полигоне Опук даны указания о возвращении войск до 1 мая в пункты постоянной дислокации", – напомнил начальник Генерального штаба ВС РФ.

"Обращаю внимание командующих войсками военных округов, Северного флота и Воздушно-десантными войсками на соблюдение графиков возвращения войск в пункты постоянной дислокации и требований безопасности в пути следования. Начальнику Национального центра управления обороной Российской Федерации осуществлять контроль за возвращением войск. Доклады представлять ежесуточно", – цитирует начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.