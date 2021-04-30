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Российская газета

Плавающие ПТ-76 приняли участие во вьетнамском танковом биатлоне

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Источник изображения: QuandoiTV / youtube.com

Вьетнамская Народная Армия провела соревнования на определение лучшего танкового экипажа. В мероприятии принимали участие подразделения, вооруженные различными типами боевых машин.

В обнародованном отчетном репортаже можно увидеть, например, Т-55 - в настоящее время это самый массовый танк ВНА. Были также представлены современные Т-90С и основательно модернизированные Т-54.

Бойцы выполняли различные зачетные упражнения: носили бревна самовытаскивания, сворачивали прорезиненные тенты, переползали под днищем, эвакуировали условно раненых.

Также как в ходе российского танкового биатлона велись стрельбы из орудий, в том числе в движении, а башенными крупнокалиберными пулеметами поражались "вертолеты противника".

Механики-водители демонстрировали навыки скоростного вождения, преодоления различных препятствий, в том числе форсирования водных преград.

Интересно, что помимо машин средней весовой категории впервые были задействованы и легкие ПТ-76, которые резво перемещались по полигону. В настоящее время на вооружении ВНА имеется около трех сотен таких танков. Несколько лет назад сообщалось об их возможной модернизации. В частности, испытывался разработанный местными оружейниками прицельный комплекс. Однако к соревнованиям привлекли образцы в первоначальном виде.



Алексей Брусилов

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Т-55
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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