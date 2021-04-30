Последний "Орлан": крейсер "Петр Великий" спустили на воду 32 года назад

29 апреля 1989 года со стапеля Балтийского завода на воду был спущен один из главных символов отечественного военно-морского флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Юрий Андропов". Однако в строй Северного флота корабль проекта 1144 "Орлан" вошел в 1998 году под именем "Петр Великий".

Корабли проекта "Орлан" задумывались в конце 60-годов для борьбы с авианосными группировками США и стран НАТО. По замыслу флотоводцев "Орланы" должны были нести все самые современные виды боевых и технических средств, созданные в Советском Союзе для боевых надводных кораблей, и поэтому они получили особую классификацию "тяжелые атомные ракетные крейсеры".

Главным конструктором атомных крейсеров стал известный кораблестроитель Борис Купенский, а работы над проектом курировал главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Сергей Горшков. Советским инженерам-проектировщикам пришлось решить множество нестандартных задач, чтобы выполнить пожелания военных.

Крейсера проекта "Орлан" стали первыми после Великой Отечественной войны, в проекте которых было заложено бронирование. Машинные отделения, ракетные погреба комплексов "Гранит" и реакторные отсеки с бортов защищены 100-мм броней, со стороны палубы 70-мм броней. Броневую защиту получили также помещения боевого информационного поста корабля, главного командного пункта, вертолетного ангара и склады боезапаса и авиационного топлива.

В итоге на свет появился настоящий исполин. Полное водоизмещение корабля проекта "Орлан" составило около 26 тысяч тонн, длина - 250 метров, высота - 59 метров, осадка - 10 метров. Энергетическая установка крейсера проекта 1144 теоретически могла обеспечивать электричеством и теплом город с населением более 150 тысяч человек. Экипаж корабля состоял из 744 офицеров, мичманов и матросов. Основой вооружения крейсера были 20 наклонных пусковых шахт противокорабельного ракетного комплекса "Гранит" с дальностью до 600 километров.

В соответствии с военной доктриной СССР планировалось построить семь тяжелых атомных ракетных крейсеров, но политическая ситуация внесла коррективы: в строй ввели только четыре боевых корабля. Крейсер "Петр Великий" завершил серию исполинов.

От корабля к кораблю менялся состав противолодочного оружия и радиоэлектронного вооружения. Поднявший Андреевский флаг в 1998 году "Петр Великий" вместо зенитного комплекса С-300Ф получил С-300ФМ "Форт-М", а вместо "Осы" - более современный "Кинжал". 30-миллиметровые автоматы АК-630 заменили на шесть зенитных ракетно-артиллерийских комплексов ближнего рубежа "Кортик". Крейсер имеет десять пусковых установок для противолодочных ракето-торпед "Водопад", способных поражать подлодки противника на дистанциях до 60 километров.

От торпед "Петр Великий" защищен комплексом "Удав", который одним залпом формирует эшелонированный заградительный рубеж. На носу и корме корабля находятся реактивные бомбометы "Смерч", готовые засыпать глубинными бомбами любую цель, приблизившуюся к крейсеру на километр.

Планируется, что "Петр Великий" пройдет модернизацию вслед за "Адмиралом Нахимовым" и получит на вооружение гиперзвуковое оружие, а также ракеты "Калибр" и "Оникс". Перевооружение сделает крейсер одним из самых мощных кораблей в мире.

Николай Грищенко