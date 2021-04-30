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Рогозин по-чешски ответил на обвинение в строительстве потемкинской деревни

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Источник изображения: Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на чешском языке пользователю Twitter на обвинение в строительстве потемкинской деревни.

В своем посте premekmrzena прокомментировал твит Рогозина, посвященный строительству Национального космического центра в Москве, назвав главу госкорпорации шутником, а строящийся объект — потемкинской деревней.

«Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты», — ответил Рогозин.

В феврале 2019 года глава госкорпорации анонсировал строительство Национального космического центра. «Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро», — сказал менеджер.

Соответствующий объект, в котором должны работать около 20 тысяч инженеров, должен быть построен в 2022 году. Строительство Национального космического центра ведется в Москве на территории Центра Хруничева.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Чехия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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