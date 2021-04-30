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ЦАМТО

ВМС Индии планируют арендовать 24 морских многоцелевых вертолета

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Опытный образец-демонстратор корабельного варианта Naval Utility Helicopter (NUH) индийского многоцелевого вертолета HAL Dhruv Mk III ALH в экспозиции выставки Aero India 2019. Бангалор, 20.02.2019
Опытный образец-демонстратор корабельного варианта Naval Utility Helicopter (NUH) индийского многоцелевого вертолета HAL Dhruv Mk III ALH в экспозиции выставки Aero India 2019. Бангалор, 20.02.2019.
Источник изображения: Михаил Жердев

ЦАМТО, 29 апреля. Военно-морские силы Индии опубликовали "запрос об информации" (RFI – Request for Information), предусматривающий аренду в течение 5 лет 24 морских многоцелевых вертолетов (NUH – Naval Utility Helicopters).

Как сообщает Defence.Capital, последний срок ответа иностранными поставщиками на запрос – 18 июня. Аренда предусматривает оказание всего спектра услуг по техническому обслуживанию, включая поставку наземного оборудования и логистику, а также обучение летного и технического персонала.

В конкурсе в соответствии с нормами "Процедуры оборонных закупок 2020" (Defence Acquisition Procedure (DAP) 2020) имеют право участвовать производители оригинального оборудования (OEM), уполномоченные лизинговые компании или спонсируемые государством экспортные агентства.

Тендер или "запрос о предложениях" (RFP – Request for Proposals) будет объявлен в ближайшие месяцы. Как ожидается, в тендере примут участие ведущие мировые производители вертолетов в данном сегменте. В число конкурирующих фирм также может войти индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL), предлагающая вертолет "Дхрув".

Согласно документам RFI, индийскому флоту необходимы вертолеты в весовой категории 5 тонн и ниже. Вертолеты должны быть двухдвигательными и пилотироваться двумя пилотами, оборудованы колесным шасси, иметь возможность складывания лопастей.

Предлагаемая платформа должна иметь возможность выполнять ряд операций при работе с кораблей ВМС Индии и на берегу как днем, так и ночью. Упомянутые виды деятельности включают поиск и спасание с кораблей в море, медицинскую эвакуацию, связь с кораблями и с кораблей, а также морские операции малой интенсивности, что предусматривает наличие пушечного вооружения.

Арендодатель должен поставить все 24 вертолета в течение двух лет с даты подписания контракта. График обучения (по срокам) должен соответствовать графику поставки.

Как отмечает издание, выпущенный запрос на аренду морских многоцелевых вертолетов является явным свидетельством задержки в планах ВМС Индии по закупке 111 вертолетов класса NUH, "запрос о предложениях" на поставку которых планировалось выпустить в третьем квартале этого года. Проведение тендера на приобретение 111 вертолетов застопорилось из-за попытки HAL поставить свой вертолет "Дхрув" без участия в конкурсной процедуре. Предложение было отклонено Советом по оборонным закупкам (DAC) МО Индии три года назад. Тем не менее, Министерство оборонной промышленности Индии продолжает оказывать давление на индийское правительство в пользу принятия решения о закупке вертолетов "Дхрув".

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Индия
Продукция
Dhruv
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HAL
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