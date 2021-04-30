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ЦАМТО

В горное мотострелковое соединение ЮВО поступила партия новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320

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Урал-4320
Бронированный автомобиль «Федерал» для Росгвардии на шасси «Урал-4320».
Источник изображения: www.interpolitex.ru

ЦАМТО, 29 апреля. В горное мотострелковое соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поступили 10 автомобилей Урал-4320 последней модификации.

Эти машины повышенной проходимости будут использоваться для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов.

Автомобили из данной партии специально укомплектованы для эксплуатации в условиях высоких температур и труднопроходимой горной местности.

Урал-4320 обладает большой вместимостью, повышенной опорно-сцепной и геометрической проходимостью (за счет колесной формулы 6х6). Он легко преодолевает канавы шириной до 2 м, рвы, а также может подниматься в гору под углом до 60 град. Грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 т, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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