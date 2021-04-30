Войти
Известия.ru

Госдуме предложили обязать призывников самим являться в военкомат

53
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Россияне, достигшие призывного возраста, должны будут самостоятельно прийти в военкомат для постановки на воинский учет, в противном случае им может грозить штраф. Такие нормы предлагается прописать в законопроекте, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме, пишет «Российская газета» в среду, 28 апреля.

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Отмечается, что нововведение может коснуться не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

«Поводом к привлечению гражданина к административной ответственности может стать сам факт неявки на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, поводом к возбуждению дела об административном правонарушении может стать несообщение об изменении данных семейного положения, образования, места работы или должности, а также о переезде на новое место.

В случае уклонения от воинской службы без уважительных причин молодые люди до 27 лет получат подтверждающие данный факт документы, которые могут помешать продвижению по карьерной лестнице.

Ранее, 26 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Военные сборы для запасников проводятся в стране ежегодно. Их цель заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих.

В конце марта российский лидер подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля нынешнего года. Сообщалось, что весеннему призыву подлежат 134 650 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.09.2020
«Фантастически круто»: в США сбили из гаубицы «российскую ракету»
06.06.2019
Экс-глава штаба РВСН заявил об угрозе гиперзвукового оружия
21.02.2019
Шойгу рассказал о наличии новых систем вооружений "в железе"
31.01.2018
Русская смерть
25.10.2017
Самолеты и стервятники
12.05.2010
В России успешно завершены испытания новейшей дизель-электрической подлодки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече