Госдуме предложили обязать призывников самим являться в военкомат

Россияне, достигшие призывного возраста, должны будут самостоятельно прийти в военкомат для постановки на воинский учет, в противном случае им может грозить штраф. Такие нормы предлагается прописать в законопроекте, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме, пишет «Российская газета» в среду, 28 апреля.

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Отмечается, что нововведение может коснуться не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

«Поводом к привлечению гражданина к административной ответственности может стать сам факт неявки на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, поводом к возбуждению дела об административном правонарушении может стать несообщение об изменении данных семейного положения, образования, места работы или должности, а также о переезде на новое место.

В случае уклонения от воинской службы без уважительных причин молодые люди до 27 лет получат подтверждающие данный факт документы, которые могут помешать продвижению по карьерной лестнице.

Ранее, 26 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Военные сборы для запасников проводятся в стране ежегодно. Их цель заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих.

В конце марта российский лидер подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля нынешнего года. Сообщалось, что весеннему призыву подлежат 134 650 человек.