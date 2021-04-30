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Российская газета

Весной к контрольным проверкам привлекалось более 300 тысяч военнослужащих

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Более 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч единиц техники, 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, участвовали в плановых контрольных проверках Вооруженных сил РФ по всей России. Об этом рассказал начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, за две недели войска военных округов, силы Северного флота, объединения и соединения родов войск Вооруженных Сил провели более 4 тысяч занятий, тренировок и учений.

Герасимов отметил, что решением министра обороны РФ в рамках контрольных занятий была проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск.

По словам главы Генштаба, войска приводились в полную боевую готовность с установленными ограничениями. Объединения и соединения, которые участвовали во внезапной проверке провели марш-броски комбинированным способом на расстояния свыше 3500 км.

Кроме того, 15 кораблей Каспийской флотилии провели межфлотский переход из Каспийского в Черное море, преодолев при этом свыше 1300 км.

В ходе внезапной проверки Воздушно-десантные войска осуществили десантирование на дальность 1500 км.


Александр Степанов

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