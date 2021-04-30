Войти
ТАСС

Более 30 рейсов потребовалось для возвращения военных ВВО, задействованных в проверке

66
0
0
Президент РФ Владимир Путин и Геннадий Жидко (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и Геннадий Жидко (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

В настоящий момент личный состав приступил к обслуживанию и постановке техники на кратковременное хранение

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Свыше 50 эшелонов и более 30 рейсов транспортной авиации потребовалось для возвращения военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), которые были задействованы в контрольной проверке, в пункты постоянной дислокации. Об этом доложил в четверг командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко.

"Для возвращения в пункты постоянной дислокации личного состава и техники органов военного управления, соединений и воинских частей, привлекаемых к проверке, задействовалось свыше 50 воинских эшелонов, более 30 рейсов транспортной авиации", - отметил Жидко.

По словам командующего, более 150 воинских колонн совершили марш в сопровождении подразделений военной автомобильной инспекции. "Вооружение, военная и специальная техника возвращены в парки воинских частей, на аэродромы и пункты базирования", - подчеркнул Жидко.

В настоящий момент, добавил командующий, личный состав приступил к обслуживанию и постановке техники на кратковременное хранение.

С 5 по 16 апреля проходила комплексная проверка войск Восточного военного округа. Проверкой было охвачено 11 объединений, 71 соединение и воинская часть.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
31.01.2018
Русская смерть
26.10.2015
Старую военную технику РФ в 2016 году утилизируют за 3,2 млрд рублей
09.07.2015
Космические объекты в Крыму будут восстановлены
11.11.2014
Сергей Корнев: у истребителя J-31 будет российский двигатель
03.04.2013
Стратегические цели национальной безопасности
16.04.2007
До 2017 года в России будут построены 8 атомных подлодок типа "Борей"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече