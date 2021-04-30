Более 30 рейсов потребовалось для возвращения военных ВВО, задействованных в проверке

Президент РФ Владимир Путин и Геннадий Жидко (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ. Архивное фото.

В настоящий момент личный состав приступил к обслуживанию и постановке техники на кратковременное хранение

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Свыше 50 эшелонов и более 30 рейсов транспортной авиации потребовалось для возвращения военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), которые были задействованы в контрольной проверке, в пункты постоянной дислокации. Об этом доложил в четверг командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко.

"Для возвращения в пункты постоянной дислокации личного состава и техники органов военного управления, соединений и воинских частей, привлекаемых к проверке, задействовалось свыше 50 воинских эшелонов, более 30 рейсов транспортной авиации", - отметил Жидко.

По словам командующего, более 150 воинских колонн совершили марш в сопровождении подразделений военной автомобильной инспекции. "Вооружение, военная и специальная техника возвращены в парки воинских частей, на аэродромы и пункты базирования", - подчеркнул Жидко.

В настоящий момент, добавил командующий, личный состав приступил к обслуживанию и постановке техники на кратковременное хранение.

С 5 по 16 апреля проходила комплексная проверка войск Восточного военного округа. Проверкой было охвачено 11 объединений, 71 соединение и воинская часть.