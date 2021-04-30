Патрушев: За 20 лет пребывания американцев в Афганистане ситуация ухудшилась

Секретари Совбезов стран ОДКБ обсудили в Таджикистане вопросы оснащения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением, перспективы сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС. А также тему Афганского урегулирования. Началось же совещание секретарей Совбезов 29 апреля со встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Николай Платонович, рад вас приветствовать в солнечном Таджикистане", - сказал Эмомали Рахмон, когда они поздоровались с Николаем Патрушевым. Действительно, после прохладной Москвы Душанбе встретил секретарей Совбезов ОДКБ неожиданной 35 градусной жарой. Впрочем, это не повлияло на ход двусторонних и многосторонних переговоров и заседаний, которые шли два дня.

Среди главных тем - вызовы и угрозы национальной безопасности России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии и меры по их нейтрализации. Как отметил секретарь Совбеза России, для ОДКБ развитие ситуации в Афганистане и купирование угроз исходящих с его территории уже не первый год является одной из приоритетных сфер деятельности. При этом Россия поддерживает усилия всех заинтересованных государств по стабилизации ситуации в Афганистане. И здесь очень важна роль региональных стран. "За 20 лет пребывания американцев в Афганистане ситуация изменилась только в худшую сторону", - сказал Патрушев.

В целом, по данным секретаря Совбеза России, обстановка в этой стране остается сложной. Так, на севере Афганистана талибы удерживают важные районы в приграничных с Таджикистаном провинциях. Также они наращивают влияние в ранее относительно спокойной провинции Балх, граничащей с Узбекистаном. Кроме того, они закрепились на некоторых ключевых трассах севера Афганистана. Нестабильная обстановка наблюдается в Кабуле, где теракты происходят практически ежедневно, наиболее часто - путем подрывов полицейских автомобилей. Значительные потери несут и правительственные силы. Это в том числе, по мнению Патрушева, свидетельствует о низком уровне подготовки и оснащения афганских национальных сил безопасности, непосредственную ответственность за которые несет натовская миссия "Решительная поддержка".

Среди других тем которые обсудили секретари Совбезов ОДКБ - эпидемиологическая обстановка в мире. По словам Патрушева, ситуация на международной арене остается сложной и напряженной. Одним из острых вызовов является продолжающаяся пандемия COVID-19. "Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что наши государства достойно преодолевают этот трудный период", - заявил секретарь СБ РФ.

Кроме пандемии особое внимание на заседании было уделено вопросам противодействия цветным революциям и вмешательствам извне во внутренние дела государств ОДКБ. Впервые был озвучен и новый тренд - по выявлению и пресечению незаконных каналов финансирования оппозиционных организаций.

По мнению Николая Патрушева, основными исполнителями цветных революций по-прежнему остаются подконтрольные Вашингтону неправительственные организации, СМИ и оппозиционные лидеры. В частности, важным элементом противодействия цветным революциям являются выявление и пресечение незаконных каналов финансирования оппозиционных организаций. Также секретарь российского Совбеза обратил внимание коллег на неуклонный рост количества вызовов и угроз информационной безопасности. И такое положение дел связано, прежде всего, с нарастающими устремлениями США и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве. А также диктовать всему миру собственные правила регулирования сферы IT-технологий, не считаясь с мнением суверенных государств.

По итогам заседаний Николай Патрушев также призвал коллег из ОДКБ ускорить работу по созданию Единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ.

Иван Егоров (Душанбе)