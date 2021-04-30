Почти треть российской армии задействовали в контрольной проверке Вооруженных сил

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В контрольной проверке Вооруженных сил РФ за зимний период участвовали более 300 тыс. человек и 35 тыс. единиц вооружения и техники, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации", - заявил Герасимов в четверг на совещании об итогах проведенных в апреле контрольных проверок.

Согласно указу президента РФ, который был подписан в ноябре 2017 года, установлена численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек. 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

"В течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных сил на 101 полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба", - сказал начальник Генштаба.

По его словам, войска приводились в боевую готовность "Полная" с установленными ограничениями. "Проверяемые объединения и соединения осуществили перегруппировку комбинированным способом на расстояния свыше 3500 км и были сосредоточены преимущественно на незнакомых полигонах для выполнения учебно-боевых задач", - сказал Герасимов.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. По его словам, это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий ВДВ.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.