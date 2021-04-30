Войти
Известия.ru

Генштаб ВС России завершил комплексную проверку войск ВВО

56
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Генеральный штаб Вооруженных сил России завершил комплексную проверку войск Восточного военного округа (ВВО). Об этом 29 апреля сообщил начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Одновременно [с проверками боеготовности по итогам зимнего периода обучения] с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа», — заявил Герасимов в Национальном центре управления обороной России.


По информации пресс-службы ВВО, в ходе проверки военных приводили в высшие степени боевой готовности и отправляли на штатной технике по заданным местам, где личный состав выполнял задачи по предназначению, проводя электронные пуски ракет по определенным целям.

Комиссия, помимо этого, оценивала условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и спецтехники. Особое внимание было уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров в кратчайшие сроки принимать правильные решения в состоянии сложной тактической обстановке.

Также оценивались мотострелковое и танковое соединения общевойсковой армии ВВО, проверялся уровень оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.

26 апреля стало известно, что завершена проверка войск Восточного военного округа (ВВО), в которой приняли участие более 4 тыс. военных и более 500 единиц техники. 6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.

13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.11.2017
Армия России к 2020 году: высокоточная и защищающая национальные интересы
03.04.2017
Робот – солдат будущего
26.03.2015
Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым
15.01.2015
Новые масштабы оборонных задач
29.05.2013
Российская армия – в состоянии тревоги
18.02.2013
«Искандеры» для всех направлений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече