Генштаб ВС России завершил комплексную проверку войск ВВО

Генеральный штаб Вооруженных сил России завершил комплексную проверку войск Восточного военного округа (ВВО). Об этом 29 апреля сообщил начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Одновременно [с проверками боеготовности по итогам зимнего периода обучения] с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа», — заявил Герасимов в Национальном центре управления обороной России.

По информации пресс-службы ВВО, в ходе проверки военных приводили в высшие степени боевой готовности и отправляли на штатной технике по заданным местам, где личный состав выполнял задачи по предназначению, проводя электронные пуски ракет по определенным целям.

Комиссия, помимо этого, оценивала условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и спецтехники. Особое внимание было уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров в кратчайшие сроки принимать правильные решения в состоянии сложной тактической обстановке.

Также оценивались мотострелковое и танковое соединения общевойсковой армии ВВО, проверялся уровень оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.

26 апреля стало известно, что завершена проверка войск Восточного военного округа (ВВО), в которой приняли участие более 4 тыс. военных и более 500 единиц техники. 6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.

13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.