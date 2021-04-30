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РИА Новости

В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов рассказал о результатах внезапных проверок боевой готовности подразделений российской армии.

По его словам, они проводились по решению министра обороны в рамках контрольных занятий.

"В целом, в зимнем периоде обучения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли индивидуальные показатели боевой подготовки", — сообщил генерал.

Герасимов добавил, что войска приводились в полную боевую готовность с установленными ограничениями.

"Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации", — рассказал он.

За две недели войска военных округов, силы Северного флота, объединения и соединения родов войск Вооруженных сил на 101 полигоне провели более четырех тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба, задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории России.

Герасимов добавил, что наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок выросла на 98 суток, налет у каждого летчика возрос на два часа, стаж практического вождения для механиков-водителей увеличился на 50 км, количество прыжков с парашютом возросло на восемь процентов.

Как отметил начальник Генерального штаба, войска вернутся в места постоянной дислокации к 1 мая.

"Одновременно [с проверками боеготовности по итогам зимнего периода обучения. — Прим. ред.] с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа", — сказал генерал в Национальном центре управления обороной России.

Как сообщала пресс-служба ВВО, военных приводили в высшие степени боевой готовности и отправляли на штатной технике в заданные районы. По прибытию на место личный состав проводил электронные пуски ракет по указанным целям.

Также комиссия оценивала состояние парковой зоны, условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание уделялось оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров быстро принимать правильные решения в сложной тактической обстановке.

Помимо этого, оценивались мотострелковое и танковое соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, проверялся уровень оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, аспекты организации службы и повседневной деятельности.

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