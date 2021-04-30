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Военно-промышленный курьер

За покупку российского оружия в черный список США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Турция и все союзники государства должны воздержаться от дальнейшей закупки российского оружия, предупредив о наложении санкций.

Об этом он сказал в Госдепартаменте с участием иностранной прессы, пишет Reuters.

Накануне Анкара сообщала о переговорах с Россией по закупке следующей партии зенитно-ракетной системы С-400.

«На будущее. Также очень важно понимать, чтобы Турция и все союзники и партнеры США избегали будущих закупок российского оружия, включая С-400», – отметил Блинкен.

Он напомнил, что любые значительные операции с российскими оборонными организациями регулируются законом CAATSA о противодействии противникам США вместе с санкциями, призванными отказать страны от покупки военной техники у России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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