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ТАСС

Более 300 тыс. военнослужащих участвовали в плановых контрольных проверках ВС России

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

Целью контрольной проверки была оценка реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способность решать поставленные задачи в военное и мирное время, отметили в Генштабе

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 300 тыс. военнослужащих и 35 тыс. единиц вооружения и военной техники принимали участие в контрольных проверках, проведенных в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации", - проинформировал Герасимов.

Целью контрольной проверки была оценка реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способность решать поставленные задачи в военное и мирное время, отметил Герасимов. "Основные усилия в ходе проверки были сосредоточены на оценке реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способности решать задачи как мирного, так и военного времени", - сказал он. Герасимов подчеркнул, что "все проверочные мероприятия проведены организованно согласно ранее утвержденным планам".

По его словам, в течение двух недель с войсками военных округов силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск ВС на 101 полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба. "Задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории РФ", - отметил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, войска приводились в боевую готовность "Полная" с установленными ограничениями. "Проверяемые объединения и соединения осуществили перегруппировку комбинированным способом на расстояния свыше 3 500 км и были сосредоточены преимущественно на незнакомых полигонах для выполнения учебно-боевых задач. Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии осуществил межфлотский переход из Каспийского в Черное море, преодолев расстояние свыше 1 300 км. Воздушно-десантные войска на практике отработали вопросы подготовки и применения в составе межвидовой группировки войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении. При этом осуществили десантирование на дальность 1 500 км", - добавил Герасимов.

Начальник Генштаба также отметил, что за зимний период обучения по сравнению с данным периодом прошлого года возросли индивидуальные показатели боевой подготовки. "Наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок увеличилась на 98 суток, налет на каждого летчика возрос на два часа. Стаж практического вождения для механиков-водителей увеличился на 50 км. Количество прыжков с парашютом возросло на 8%", - уточнил он, добавив, что офицеры, прапорщики, сержанты и старшины, солдаты и матросы показали хорошую боевую выучку в ходе проверки.

Возвращение войск в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки должно быть завершено строго согласно ранее установленному графику. "Обращаю внимание командующих войсками военных округов, Северного флота и ВДВ на соблюдение графиков возвращения войск в пункты постоянной дислокации и требований безопасности в пути следования", - сказал Герасимов. Он поручил начальнику Национального центра управления обороной РФ осуществлять контроль за возвращением войск. "Доклады представлять ежесуточно", - подчеркнул глава Генштаба.

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Герасимов Валерий
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