Ростех создает мобильную установку для испытаний авиадвигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха создает мобильный стенд для авиационного двигателя АИ-222-25, который позволит тестировать силовые установки после ремонта в полевых условиях, сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Мобильную испытательную установку отличает простота конструкции. Для ее работы необходим доступ к электропитанию 220/380В и две тонны горючего. Весь стенд размещается в двух контейнерах, что позволяет доставить его в любую точку планеты. В составе Ростеха его разработку ведут специалисты предприятия АО «ОДК» - производственного комплекса «Салют».

«Для заказчика важен удобный формат обслуживания силовых установок – максимально оперативный, без сложных логистических операций и доставки агрегатов на заводы, занимающиеся ремонтом и производством. Испытательная установка как раз решает эту проблему. Конструкция стенда проста в использовании, массогабаритные характеристики позволяют быстро доставить его в любое место. Использование такой техники существенно сокращает время восстановления работоспособности авиационного двигателя», - рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Разработка увязана с проектом по созданию сервисного центра для модульного ремонта двигателей АИ-222-25. Конструкция силовой установки позволяет провести необходимый ремонт по замене модулей непосредственно на месте эксплуатации. Чтобы проверить готовность отремонтированного двигателя к установке на самолет, необходимы соответствующие испытания. Создание мобильной испытательной установки является одним из важнейших условий для полноценной работы сервисного центра.

«В настоящее время создан демонстратор мобильной испытательной установки для проверки наших решений на практике. В этом году мы планируем провести пуско-наладочные работы опытного экземпляра», - добавил руководитель ПК «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.