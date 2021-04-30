Войти
Российская газета

Работу новой американской системы ночного видения показали на видео

61
0
0

Одно из ведущих подразделений сухопутных войск США представило видео, на котором солдаты используют новую систему ночного видения ENVG-B. Сняли его во время учебного боя на военной базе.

Об этом пишет издание Popular Mechanics. Очки обеспечивают более обширное поле зрения и пространственное восприятие происходящего. ENVG-B имеют резкий контраст, который напоминает специальную технику, применяемую в видеоиграх. Как комментируют военные, система работает в различных средах, включая пыль, дым и нулевую освещенность.

Издание Popular Mechanics отмечает: при помощи новой системы военнослужащий сможет поражать цели, оставаясь при этом в укрытии.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
18.05.2012
США докупят российских вертолетов для Афганистана
26.08.2011
Force Protection предлагает бронемашины Ocelot спецназу Австралии
28.09.2010
Boeing и Raytheon создадут микроволновую ракету
27.08.2009
Российские ученые занялись созданием боевого лазера для самолетов
09.06.2008
МИД РФ: деление бомб на "плохие" и "хорошие" ведет к гонке вооружений
18.01.2007
В США состоялся первый полет самолета с новой противоракетной системой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече