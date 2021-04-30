Работу новой американской системы ночного видения показали на видео

Одно из ведущих подразделений сухопутных войск США представило видео, на котором солдаты используют новую систему ночного видения ENVG-B. Сняли его во время учебного боя на военной базе.

Об этом пишет издание Popular Mechanics. Очки обеспечивают более обширное поле зрения и пространственное восприятие происходящего. ENVG-B имеют резкий контраст, который напоминает специальную технику, применяемую в видеоиграх. Как комментируют военные, система работает в различных средах, включая пыль, дым и нулевую освещенность.

Издание Popular Mechanics отмечает: при помощи новой системы военнослужащий сможет поражать цели, оставаясь при этом в укрытии.

Светлана Цыганкова