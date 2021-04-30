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Российская газета

Боевую машину десанта БМД-4М приняли на вооружение пять лет назад

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Источник изображения: Виталий Тимкив \ РИА Новости

Пять лет назад, 28 апреля 2016 года, приняли на вооружение новую боевую машину десанта БМД-4М. У нее улучшенная плавучесть и мощное вооружение, а специальный алюминиевый сплав брони обеспечивает защиту экипажа.

Сначала разработали и приняли на вооружение опытную БМД-4. Это произошло 31 декабря 2004 года. Уже в августе следующего года машины поступили в войска. Но в серию БМД-4 не пошла по разным причинам. Проект заморозили.

В 2015 году Курганмашзавод представил модернизированную БМД-4М. Ее одобрили и в Министерстве обороны РФ и в Воздушно-десантных войсках. Первые предсерийные боевые машины десанта получило Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и его учебный центр. В следующем году БМД-4М передали 137-му полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России. Стали поступать бронемашины и в другие воинские части. 19 января 2019 года войска получили еще два батальонных комплекта - 62 БМД-4М.

Система управления огнем БМД-4М включает высокоточный прицел наводчика, стабилизированный в двух плоскостях и имеющий тепловизионный и дальномерный каналы. Это дает возможность вести точный огонь на ходу. На машине стоят 100-мм орудие / пусковая установка 2А70 с 34 осколочно-фугасными снарядами, автоматическая пушка 2А72 калибра 30 миллиметров (боекомплект 500 выстрелов) и пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра. "РГ" писала о том, что на базе БМД-4М создают противотанковый комплекс.

Как отметили на Курганмашзаводе, главная особенность БМД-4М - сверхпрочная алюминиевая броня. Она исключает появление осколков внутри обитаемого отсека, если машина поражена снарядом или крупнокалиберным патроном.

Мощность двигателя - 500 лошадиных сил. Скорость по шоссе - 70 километров в час. Масса - 13,5 тонны. Экипаж - три военнослужащих плюс пять десантников.

Три года назад был представлен обновленный вариант машины - БМД-4М2 "Синица". Основным отличием от предшественницы является унифицированный с БМП-3 боевой модуль. Смонтированная на нем цифровая помехозащищенная система управления огнем прошла серьезную доработку. Например, командир получил современный панорамный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами. Благодаря этому возможности по обнаружению и уничтожению целей в темное время суток многократно возросли.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
2А72
БМД-4
БМП-3
ПКТМ
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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