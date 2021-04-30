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The National Interest (США): почему Россия считает провокацией «рейд» в Черном море американского сторожевого корабля «Гамильтон»

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Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Российские комментаторы назвали военной провокацией «рейд» американского сторожевого корабля «Гамильтон» в Черное море. По мнению автора, их беспокоит то, что его присутствие во время учений российского Черноморского флота со стрельбами реальными боеприпасами связано с риском возникновения неумышленной военной эскалации.

Российский Военно-морской флот внимательно следит за находящемся в Черном море американским кораблем, и все это происходит на фоне тлеющей военной напряженности между Россией и Организацией Североатлантического договора (НАТО).

Военно-морские силы США ранее на этой неделе объявили о том, что сторожевой корабль береговой охраны "Гамильтон" (Hamilton) вошел в Черное море "для поддержки союзников и партнеров НАТО". Патрулированию "Гамильтона" в акватории Черного моря предшествовали логистические заходы в порты Испании и Италии, а его действия являются также частью более крупной рутинной операции береговой охраны в составе 6-го флота, направленной на создание "осведомленности в морской сфере" (maritime domain awareness), а также на обмен "лучшими практиками с военными флотами партнеров и их службами береговой охраны". Впервые с 2008 года американский сторожевой корабль посещает Черное море. Незадолго до своего появления в Черном море "Гамильтон" провел направленные на отработку взаимодействия учения вместе с ракетным эсминцем "Рузвельт" (Roosevelt) класса "Арли Берк" Военно-морских сил США в Эгейском море. "Взаимодействие с эсминцем "Рузвельт" показывает, что береговая охрана, морская пехота и Военно-морские силы представляют собой Единую военно-морскую службу, задача которой состоит в поддержании основанного на правилах международного порядка в морской области", - отметил капитан Тимоти Кронин (Timothy Cronin), командир сторожевого корабля "Гамильтон". Штаб 6-го флота расположен в Неаполе, Италия.

В марте 2021 года крейсер с управляемыми ракета на борту "Монтерей" (Monterey) класса "Тикондерога" (Ticonderoga) и эсминец "Томас Хаднер" (Thomas Hudner) класса "Арли Берк" с управляемыми ракетами на борту провели в Черном море операции, которые представители Военно-морских сил США назвали "рутинным патрулированием для поддержания морской безопасности вместе с союзниками и партнерами по НАТО".

Российский Черноморский флот незамедлительно отреагировал на визит сторожевого корабля береговой охраны США "Гамильтон". "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля", - подчеркивалось в сообщении российского Национального центра управления обороной.

Появление сторожевого корабля береговой охраны США в Черном море совпадает с серией военно-морских учений, которые проводятся в той же акватории российским Черноморским флотом. Ракетный крейсер "Москва" класса "Слава", а также несколько других менее крупных кораблей проводят тактические учения, которые включают в себя боевые стрельбы по условным кораблям противника, а также совместные маневры с военными вертолетами и комплексами противовоздушной обороны. Черноморский флот 24 апреля объявил закрытыми некоторые расположенные рядом акватории, что было сделано для безопасного проведения этих учений. Нед Прайс (Ned Price), официальный представитель Госдепартамента, осудил этот запрет на транзит, который продолжится до октября, и назвал его эскалационным действием, направленным на подрыв и дестабилизацию Украины. Западные аналитики ранее предупреждали о том, что Кремль может запланировать захват всего черноморского побережья Украины или части его в случае масштабной военной конфронтации между Киевом и Москвой. Эти опасение ослабли по крайней мере на ближайшее время, поскольку Кремль недавно начал отвод своих войск после того, как он, по мнению наблюдателей, осуществил крупнейшую с 2014 года концентрацию российских войск на границе с Украиной.

Ссылаясь на комментарии Прайса, а также на время визита американского сторожевого корабля, некоторые российские комментаторы заявили, что "рейд" "Гамильтона" следует считать военной провокацией против России. Хотя один сторожевой корабль вряд ли представляет собой угрозу для крейсера "Москва" и других кораблей Черноморского флота, этих наблюдателей, вероятно, беспокоит то, что присутствие "Гамильтона" во время учений российского Черноморского флота со стрельбами реальными боеприпасами связано с риском возникновения неумышленной военной эскалации.


Марк Эпископос (Mark Episkopos)

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