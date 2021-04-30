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ТАСС

Три дивизии ВДВ вернулись из Крыма в пункты постоянной дислокации

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Андрей Сердюков
Андрей Сердюков.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко

Перевозка вооружения, военной и специальной техники воинскими железнодорожными эшелонами завершится к 12 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Три дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) после внезапной проверки вернулись из Крыма в пункты постоянной дислокации. Об этом доложил в четверг на совещании в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Личный состав 7-й, 76-й и 98-й дивизий, привлекавшихся к внезапной проверке на полигонах Южного военного округа в Республике Крым, сосредоточен в пунктах постоянной дислокации", - уточнил он.

По его словам, перевозка их вооружения, военной и специальной техники воинскими железнодорожными эшелонами будет завершена к 12 мая.

В свою очередь командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев доложил, что "возвращение подразделений Северного флота, участвовавших во внезапной проверке войск Западного военного округа, завершено, войска прибыли в пункты постоянной дислокации".

Совещание в НЦУО проходило под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

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