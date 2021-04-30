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ЦАМТО

На Камчатку прибыл третий противодиверсионный катер, предназначенный для защиты пунктов базирования ТОФ

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Противодиверсионный катер "Грачонок"
Противодиверсионный катер "Грачонок".
Источник изображения: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

ЦАМТО, 29 апреля. Соединение кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) пополнилось еще одним новейшим противодиверсионным катером проекта "Грачонок".

Уже третий по счету катер этого типа будет нести службу в отряде по борьбе с диверсионными силами и средствами ОКВС.

Катера проекта 21980 уже несколько лет обеспечивают надежную охрану пунктов базирования кораблей, судов и подводных лодок ТОФ на Камчатке и отлично зарекомендовали себя в сложных погодных условиях региона.

Новый катер построен на судостроительном заводе "Восточная верфь" во Владивостоке. Он предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пунктов базирования и близлежащих подступах к ним. "Грачонок" оснащен современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Основные тактико-технические данные: водоизмещение – 138 т, длина – 31 м, ширина – 9,5 м, скорость полного хода – 23 узла, дальность плавания – 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Проекты
21980 Грачонок
ТОФ
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