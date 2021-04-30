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Известия.ru

Российские спутники смогут оценивать вероятность появления северного сияния

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/George Zakharchuk

Российская группировка спутников сможет в перспективе проводить исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они могут появиться. Об этом в четверг, 29 апреля, в интервью «РИА Новости» сообщил начальник отделения «Российских космических систем» (РКС) Алексей Ковалев.

«С помощью проводимых в космосе измерений возможно будет даже оценивать вероятность появления северных сияний с прогнозом широт, на которых их можно наблюдать», — сказал он.

По словам специалиста, в РКС сейчас уже создана бортовая аппаратура, которая регистрирует изменения магнитного и радиационных полей, на основе чего можно предсказывать их возникновение и минимизировать их негативные последствия. В перспективе же возможно создать систему аварийных предупреждений обо всех аномальных явлениях, которые появляются в космосе, добавил Ковалев.

В конце февраля Россия приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики. Спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.


В декабре 2020 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в российской орбитальной группировке гражданского назначения насчитывается 96 спутников. В это количество не вошли военные спутники.

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Страны
Россия
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Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Арктика
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