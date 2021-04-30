Войти
Известия.ru

Глава КНР поздравил участников с успешным запуском модуля «Тяньхэ»

50
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Roman Pilipey

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил участников с успешным запуском базового модуля «Тяньхэ» национальной космической станции Китая, сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

«Си Цзиньпин передал теплые поздравления и искренние приветствия всем, кто участвовал в миссии запуска базового модуля», — сказано в телеграмме, опубликованной CASC в соцсети в WeChat в четверг, 29 апреля.

Также в послании отмечается, что успешный запуск модуля означает, что строительство космической станции «вступило в стадию реализации», а также закладывает прочную основу для выполнения следующих задач.

Запуск базового модуля «Тяньхэ» произошел на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань в 11:23 (06:23 мск) при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» («Великий поход – 5B», CZ-5). Примерно через восемь минут полета модуль вышел на заданную орбиту.

После выведения в космос базового модуля «Тяньхэ» планируется запустить к нему грузовой модуль «Тяньчжоу-2». Затем с помощью ракеты «Чанчжэн-2F» в космос будет запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем «Тяньхэ» сделает станцию обитаемой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
Шэньчжоу
Похожие новости
30.04.2021
Китай назвал успешным запуск базового модуля космической станции
30.04.2021
Си Цзиньпин поздравил с успехом участников запуска базового модуля космической станции КНР
29.05.2019
"Нефритовый заяц" уходит в отрыв
27.09.2016
Космическую лабораторию "Тяньгун-2" вывели на высоту 393 км над Землей
27.06.2016
Китай в 2016 году запустит ракету-носитель нового поколения "Чанчжэн-5"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече