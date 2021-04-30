Глава КНР поздравил участников с успешным запуском модуля «Тяньхэ»

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил участников с успешным запуском базового модуля «Тяньхэ» национальной космической станции Китая, сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

«Си Цзиньпин передал теплые поздравления и искренние приветствия всем, кто участвовал в миссии запуска базового модуля», — сказано в телеграмме, опубликованной CASC в соцсети в WeChat в четверг, 29 апреля.

Также в послании отмечается, что успешный запуск модуля означает, что строительство космической станции «вступило в стадию реализации», а также закладывает прочную основу для выполнения следующих задач.

Запуск базового модуля «Тяньхэ» произошел на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань в 11:23 (06:23 мск) при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» («Великий поход – 5B», CZ-5). Примерно через восемь минут полета модуль вышел на заданную орбиту.

После выведения в космос базового модуля «Тяньхэ» планируется запустить к нему грузовой модуль «Тяньчжоу-2». Затем с помощью ракеты «Чанчжэн-2F» в космос будет запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем «Тяньхэ» сделает станцию обитаемой.