Войти
ЦАМТО

Компания Iveco поставила СВ Бразилии первую бронемашину LMV-BR

53
0
0
Источник изображения: Фото: fuerzasmilitares.es

ЦАМТО, 29 апреля. В ходе церемонии, состоявшейся на предприятии в Сет-Лагоас (шт.Минас-Жерайс) Iveco Defence Vehicles передала СВ Бразилии первую (из 32 заказанных) легкую бронемашину 4x4 LMV-BR (Viatura Blindada Multitarefa, Leve de Rodas).

В мероприятии, состоявшемся 27 апреля, приняли участие представители компании и СВ Бразилии. Передача бронемашины состоялась в соответствии с подписанным в 2019 году контрактом.

Как планируется, поставка еще 31 бронемашины этой партии будет выполнена к 2022 году. Проект предусматривает приобретение до 186 бронемашин. Iveco Defense Vehicles рассчитывает начать производство следующих партий в 2022 году. В дополнение к известным стандартным характеристикам LMV, поставляемые ББМ будут оснащены вооружением и системами командования и боевого управления, выбранными заказчиком.

Iveco Defense Vehicles также производит для Сухопутных войск Бразилии плавающие бронированные машины VBTP "Гуарани" с колесной формулой 6x6. После подписания в 2009 году контракта, начиная с 2012 года заказчику поставлено более 480 ББМ этого типа. Партия VBTP экспортирована за рубеж.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2016 года командование СВ Бразилии выбрало ББМ LMV компании Iveco победителем тендера на поставку легких многоцелевых бронированных машин VBMT-LSR.

Программа, реализуемая СВ Бразилии в рамках проекта "Гуарани", предусматривала приобретения до 186 легких многоцелевых бронированных машин. На первом этапе предполагалось закупить 32 ББМ в конфигурации патрульной машины. В дальнейшем еще 154 бронемашины планировалось приобрести в период с 2020 по 2023 гг. двумя траншами по 77 машин в различных версиях, включая самоходный ПТРК, машину управления, машину РЭБ, РЛС поля боя, самоходный миномет, машину передового наблюдателя. Предполагалось, что вторая партия из 77 ББМ будет получена в виде машинокомплектов и собрана в Бразилии, а третья будет полностью произведена на территории страны. Тем не менее, по различным причинам сроки реализации проекта затягиваются.

Контракт на поставку первых 32 ББМ LMV-BR был подписан 6 ноября 2019 года. В соответствии с условиями соглашения стоимостью 67,8 млн. реалов (16,2 млн. долл.), бронемашины будут собраны на предприятии Iveco в Италии. Процессы покраски, интеграции систем вооружения и боевого управления и передача заказчику выполняются на предприятии в Бразилии. Контракт включает опционы на поставку дополнительных бронемашин, которые будут произведены на предприятии в Сет-Лагоас.

В сентябре 2018 года СВ Бразилии также приобрели 16 легких ББМ VTLM-K2 "Линс" с колесной формулой 4х4, представляющих собой модернизированную версию бронемашин LMV, состоящих на вооружении ВС Италии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Италия
Компании
Iveco
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.03.2021
Новый бронетранспортер Iveco SuperAV Land
30.05.2016
Французская колесная боевая бронированная машина VBCI
13.04.2015
Бразильский фронт российской оборонки
20.01.2014
Бразильский проект Guarani
29.06.2012
Бразилия купит вооружения и техники на 733 миллиона долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече