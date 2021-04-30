Компания Iveco поставила СВ Бразилии первую бронемашину LMV-BR

ЦАМТО, 29 апреля. В ходе церемонии, состоявшейся на предприятии в Сет-Лагоас (шт.Минас-Жерайс) Iveco Defence Vehicles передала СВ Бразилии первую (из 32 заказанных) легкую бронемашину 4x4 LMV-BR (Viatura Blindada Multitarefa, Leve de Rodas).

В мероприятии, состоявшемся 27 апреля, приняли участие представители компании и СВ Бразилии. Передача бронемашины состоялась в соответствии с подписанным в 2019 году контрактом.

Как планируется, поставка еще 31 бронемашины этой партии будет выполнена к 2022 году. Проект предусматривает приобретение до 186 бронемашин. Iveco Defense Vehicles рассчитывает начать производство следующих партий в 2022 году. В дополнение к известным стандартным характеристикам LMV, поставляемые ББМ будут оснащены вооружением и системами командования и боевого управления, выбранными заказчиком.

Iveco Defense Vehicles также производит для Сухопутных войск Бразилии плавающие бронированные машины VBTP "Гуарани" с колесной формулой 6x6. После подписания в 2009 году контракта, начиная с 2012 года заказчику поставлено более 480 ББМ этого типа. Партия VBTP экспортирована за рубеж.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2016 года командование СВ Бразилии выбрало ББМ LMV компании Iveco победителем тендера на поставку легких многоцелевых бронированных машин VBMT-LSR.

Программа, реализуемая СВ Бразилии в рамках проекта "Гуарани", предусматривала приобретения до 186 легких многоцелевых бронированных машин. На первом этапе предполагалось закупить 32 ББМ в конфигурации патрульной машины. В дальнейшем еще 154 бронемашины планировалось приобрести в период с 2020 по 2023 гг. двумя траншами по 77 машин в различных версиях, включая самоходный ПТРК, машину управления, машину РЭБ, РЛС поля боя, самоходный миномет, машину передового наблюдателя. Предполагалось, что вторая партия из 77 ББМ будет получена в виде машинокомплектов и собрана в Бразилии, а третья будет полностью произведена на территории страны. Тем не менее, по различным причинам сроки реализации проекта затягиваются.

Контракт на поставку первых 32 ББМ LMV-BR был подписан 6 ноября 2019 года. В соответствии с условиями соглашения стоимостью 67,8 млн. реалов (16,2 млн. долл.), бронемашины будут собраны на предприятии Iveco в Италии. Процессы покраски, интеграции систем вооружения и боевого управления и передача заказчику выполняются на предприятии в Бразилии. Контракт включает опционы на поставку дополнительных бронемашин, которые будут произведены на предприятии в Сет-Лагоас.

В сентябре 2018 года СВ Бразилии также приобрели 16 легких ББМ VTLM-K2 "Линс" с колесной формулой 4х4, представляющих собой модернизированную версию бронемашин LMV, состоящих на вооружении ВС Италии.