"Вертолеты России" передали партию Ми-8МТВ-1 для "Газпром авиа"

ЦАМТО, 29 апреля. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех передал компании "Нацпромлизинг-Инвест" три вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Машины будут эксплуатироваться авиапредприятием "Газпром авиа".

На вертолетах выполнена подготовка под оснащение бортовой стрелой с лебедкой. Кроме того, воздушные суда оборудованы тросовой внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн. В салонах вертолетов установлено 20 пассажирских кресел.

"Многоцелевые Ми-8МТВ-1, поставленные в рамках контракта с компанией "Нацпромлизинг-Инвест", могут выполнять различные виды авиационных работ. Надежность и неприхотливость вертолетов серии Ми-8/17 подтверждена более чем полувековым опытом эксплуатации этих машин по всему миру", – подчеркнул управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

В парке воздушных судов авиапредприятия "Газпром авиа" 45 вертолетов серии Ми-8, в том числе Ми-8Т и Ми-8МТВ-1 для поисково-спасательных работ и в варианте "Салон" – производства КВЗ.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях. Данные машины способны нести на борту широкий набор специализированного оборудования, включая медицинские модули, что обеспечивает выполнение задач в зависимости от текущих потребностей эксплуатанта.

ООО "Авиапредприятие "Газпром авиа" – дочернее общество ПАО "Газпром". Авиакомпания реализовывает полный спектр услуг в области авиации. Так, осуществляется доставка вахтового персонала к местам добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья, разведка и мониторинг объектов магистральных газопроводов, материально-техническое обеспечение газовых трасс и объектов строительства, выполнение санитарных заданий по аварийно-спасательным работам, чартерные воздушные перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных воздушных линиях, регулярные воздушные перевозки, бизнес-рейсы и т.д.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".