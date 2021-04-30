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ЦАМТО

Посольство РФ в Судане опровергло сообщения о приостановке договора о создании российской военно-морской базы

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Помимо Средиземного моря российские корабли будут базироваться и в Судане.
Помимо Средиземного моря российские корабли будут базироваться и в Судане.
Источник изображения: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 29 апреля. Сообщения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ России на Красном море в Судане не соответствуют действительности, сообщило на своей странице в Instagram российское посольство в Хартуме.

Как передает "РИА Новости", ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свой источник сообщил, что Судан якобы замораживает действие соглашения о создании российской военной базы, подписанное с прежними властями. Телеканал также утверждал, что Хартум приостановил дальнейшее размещение российских военных на морской базе Фламинго. Действие соглашения, по словам источника "Аль-Арабии", приостанавливается до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны.

"В связи с появившимися в региональном и суданском информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом ни говорилось так называемыми "источниками", – сообщили в российском посольстве.

В дипмиссии также отметили, что не получали каких-либо уведомлений со стороны властей Судана, отмечает агентство.

Дипломаты подчеркнули, что настоящее соглашение вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами. "Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения – от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественным отношениям между Российской Федерацией и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры", – добавили в посольстве.

Ранее представитель МИД этой североафриканской страны Аль Мансур Буляд заявил "РИА Новости", что на данный момент у ведомства нет официального подтверждения приостановки соглашения о создании российской военной базы.

Как напоминает агентство, о договоренности создать пункт ВМФ России стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно на базе смогут находиться не более четырех российских кораблей. Как следует из текста соглашения от 1 декабря 2020 года, Военно-морскому флоту предоставляли возможность пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане в течение 25 лет.

Бывшего президента страны Омара аль-Башира отстранили от власти в апреле 2019 года, впоследствии в стране создали переходный Суверенный совет. В марте переходное правительство и одна из крупнейших повстанческих группировок "Народно-освободительное движение – Север" (НДОС-С) подписали декларацию принципов, которая станет основой для урегулирования конфликта.

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Россия
Судан
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2020-й год
ИТ
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