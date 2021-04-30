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ЦАМТО

Самолет "Теджас" ВВС Индии успешно произвел пуски израильской УР "Питон-5"

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Ракеты «Питон» и «Дерби»
Ракеты «Питон» и «Дерби» для истребителя «Теджас».
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 29 апреля. Минобороны Индии сообщило об успешной интеграции на борт легкого боевого самолета "Теджас" управляемой ракеты "Питон-5" класса "воздух-воздух" 5-го поколения, что доказали проведенные 27 апреля испытательные пуски.

Проведенная в Гоа серия испытательных пусков также позволила подтвердить эффективность применения в сложных условиях ранее интегрированных на борт "Теджас" управляемых ракет увеличенной дальности "Дерби" класса "воздух-воздух".

Ракета "Дерби" прямым попаданием поразила высокоскоростную маневренную воздушную мишень. УР "Питон-5" также обеспечили 100% попаданий. Таким образом, цели проведенных испытаний были достигнуты.

Перед проведением испытательных стрельб обширные летные испытания самолета были проведены в Бангалоре для оценки интеграции УР "Питон-5" с его бортовыми системами, включая авионику, РЛС управления огнем, пусковую установку и систему управления полетом.

В Гоа после успешного завершения испытаний на отделение от носителя был осуществлен боевой пуск ракет по мишени "Баньши". Боевые пуски ракет "Питон-5" производились для проверки возможности поражения цели с различных направлений, а также за пределами видимости. Во всех пусках ракета поражала воздушную цель.

Пуск ракеты производился с самолета "Теджас" из состава Национального центра летных испытаний NFTC (National Flight Test Centre), пилотируемого летчиками-испытателями ВВС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, разработанная Rafael Advanced Defense Systems всеракурсная управляемая ракета "Питон-5" класса "воздух-воздух" оснащена двухдиапазонной тепловизионной головкой самонаведения с приемной матрицей, установленной в фокальной плоскости. УР построена по аэродинамической схеме "утка".

Аэродинамическое управление осуществляется с помощью расположенных в носовой части рулей. Длина ракеты составляет 3,1 м, стартовая масса – 105 кг, размах крыла – 64 см, диаметр – 16 см. УР "Питон-5" оборудована твердотопливным ракетным двигателем, инерциальной системой наведения, осколочно-фугасной БЧ массой 11 кг, неконтактным взрывателем. Ракета также применяется в качестве средства поражения в составе наземных ЗРК семейства "Спайдер".

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Компании
Rafael
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