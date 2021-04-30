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ЦАМТО

Со дня создания Объединенного штаба ОДКБ исполнилось 18 лет

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ОДКБ
Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 29 апреля. Ровно 18 лет назад главы государств-членов ОДКБ, руководствуясь необходимостью создания военно-штабного органа, отвечающего за реализацию задач военной составляющей Договора о коллективной безопасности, приняли решение о создании постоянно действующего рабочего органа – Объединенного штаба ОДКБ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, на Объединенный штаб возлагаются задачи, связанные с формированием, функционированием и применением войск (коллективных сил), подготовкой и проведением совместно с оборонными ведомствами государств-членов Организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специалистов для вооруженных сил государств-членов, а также с организацией функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что авторитет, заслуженный многонациональным коллективом Объединенного штаба на протяжении своего существования, позволяет сегодня принимать активное участие в построении военной составляющей системы Коллективной безопасности ОДКБ, в обеспечении мирного будущего, целостности и стабильного развития государств-членов ОДКБ.

Все эти годы деятельность Объединенного штаба была направлена на организацию выполнения решений глав государств-членов ОДКБ и руководителей оборонных ведомств, развитие военной составляющей и механизмов кризисного реагирования, а также на совершенствование нормативной правовой базы ОДКБ с учетом приоритетных направлений, предлагаемых государствами на период председательства в Организации.

Важно, что несмотря на вызванные объективными причинами сложности, в частности в 2020 году, мероприятия, направленные на совершенствование системы коллективной безопасности ОДКБ, выполнены. По результатам совместной работы подготовлены предложения и соответствующие документы по всем направлениям военной составляющей ОДКБ.

"Выражаю уверенность, что единство, взаимопонимание и профессионализм коллектива Объединенного штаба позволят и в дальнейшем успешно выполнять возложенные на нас задачи", – отметил, поздравляя личный состав, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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