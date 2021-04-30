Си Цзиньпин поздравил с успехом участников запуска базового модуля космической станции КНР

После выведения модуля в космос Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил с успехом всех участников запуска базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции Китая, который состоялся в четверг. Текст поздравления опубликован на странице Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники в социальной сети WeChat.

"От лица Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), Госсовета КНР и Военного совета ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму в связи с успешным запуском базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции Китая", - говорится в сообщении. "Си Цзиньпин передал теплые поздравления и искренние приветствия всем, кто участвовал в миссии запуска базового модуля", - сказано в телеграмме.

В послании также отмечается, что "успешный запуск базового модуля "Тяньхэ" означает, что строительство национальной космической станции вступило в стадию реализации, что закладывает прочную основу для выполнения последующих задач".

Запуск базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции КНР был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань в 11:23 по местному времени (06:23 мск) при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (Long March-5B, CZ-5B). Примерно через восемь минут (около 490 секунд) полета модуль вышел на заданную орбиту.

После выведения в космос базового модуля "Тяньхэ" Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2". После него в космос при помощи ракеты "Чанчжэн-2-эф" будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов) на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой.

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами.