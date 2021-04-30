Китай назвал успешным запуск базового модуля космической станции

Китай назвал успешным запуск на орбиту основного модуля «Тяньхэ» своей национальной космической станции, сообщило Центральное телевидение Китая в четверг, 29 апреля.

«Миссия по запуску базового модуля «Тяньхэ» национальной космической станции Китая добилась полного успеха», — передает телеканал.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» («Великий поход – 5B», CZ-5) стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в четверг в 11:23 (06:23 мск). Примерно через восемь минут полета модуль вышел на заданную орбиту.

После выведения в космос базового модуля «Тяньхэ» планируется запустить к нему грузовой модуль «Тяньчжоу-2». Затем с помощью ракеты «Чанчжэн-2F» в космос будет запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем «Тяньхэ» сделает станцию обитаемой.

На монтаж всех узлов станции в общей сложности потребуется около года, предусмотрено по меньшей мере 11 запусков, которые включают доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с космонавтами.